En el marco de la investigación por la muerte de Luciana Sequeira, la adolescente de 17 años que fue encontrada desangrada en la habitación de un hotel alojamiento de la ciudad santiagueña de Atamisqui, por el que hay un detenido, Yolanda, la hermana de la víctima deslizó la posibilidad de que en el ataque haya participado "más de una persona".

El joven fue detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal, sin embargo, la calificación podría agravarse, pero se esperan los resultados de la autopsia para saber por qué murió.

En esa línea, la mujer sostuvo que el principal sospechoso L.C quien sería compañero de escuela de Luciana, "es hijo de un policía de Atamisqui", por eso teme que "el caso, como tantos otros, quede en la nada". "Está metida la policía y la política, por eso tenemos miedo que tapen todo", sentenció.

“Mi primo ayer habló con la fiscal y le dijo que tiene probabilidades de salir, ya que es menor de edad. Recién en agosto cumple los 18 años y eso le juega a favor”, lamentó la hermana.

Luciana era fanática del fútbol y muy estudiosa. Según la recuerda su hermana, tenía planeado ser policía. Su familia asegura que no le conocían ninguna relación amorosa y por eso aún no logran entender cómo terminó en el albergue transitorio. "Estamos conmocionados con todo lo que está pasando. No sabemos que pasó, porqué le hizo eso", dijo.

De acuerdo con lo que contó Yolanda, el brutal desenlace comenzó el lunes en horas de la tarde, cuando Sequeira salió en compañía de su prima para hacer unas compras. Antes de ingresar al supermercado, Luciana le dijo que mientras compraba lo que necesitaba, ella aprovecharía para sacar unas fotocopias que necesitaba para el colegio. Sólo tenía que alejarse un par de cuadras hasta una librería. Sin embargo, esa sería la última vez que alguien de su familia la vería con vida.

Yolanda y su familia se enteró de la noticia cuando su hermana ya había sido trasladada al Hospital Regional de la capital de la provincia, donde luego de agonizar por tres días, finalmente falleció.

El lunes pasado Luciana fue encontrada por el encargado del hotel alojamiento, en la habitación con la que había ingresado con el joven, "bañada en sangre" con una hemorragia provocada por un corte que tenía en la zona genital. Además de las quemaduras que tenía en distintas partes del cuerpo.

Dada la gravedad de las heridas, "llegó inconsciente al hospital". “El médico nos dijo desde el primer momento que era difícil que saliera de eso por la cantidad de sangre que perdió y por el derrame cerebral, ocasionado por los golpes”, dijo Yolanda.

Según el testimonio que brindó el dueño del lugar, ella ingresó al establecimiento con otro menor de edad, que alrededor de las 20 horas se fue solo, sin decir nada. Eso le llamó la atención.

"Él dijo que cuando ella se estaba vistiendo empezó a convulsionar, entonces él se asustó y se fue", contó Yolanda de acuerdo a testimonio que habría declarado el chico. Y agregó: "Dicen que son más, pero el por el momento él declaró que estaba solo".

Asimismo, Yolanda reiteró el pedido de justicia para que se sepa la verdad sobre la muerte de su hermana, porque según contó, en una primera instancia corrió la versión de que Luciana había muerto por coronavirus. Es que según remarcó el hisopado que le practicaron a la joven cuando ingresó al hospital arrojó resultado positivo. “Por eso es que se quiso instalar que murió por la enfermedad, pero claramente fue por las barbaridades que le hicieron. Estaba contagiada pero todos sabemos que la mataron”, sostuvo.

Los restos de Luciana Sequeira fueron entregados el jueves a su familia para que éstos le den el último adiós. Por ser positivo de Covid, el cuerpo fue depositado directamente en el cementerio en horas de la tarde de ayer.

No obstante, ciudadanos de Atamisqui, el jueves salieron a la calle y se manifestaron para pedir respuestas y Justicia por el caso que conmueve a la pequeña localidad.

En cuanto a la invetsigación, el principal sospechoso del ataque se encuentra detenido, y será indagado el próximo martes por la fiscal Vanina Aguilera, miembro de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. En tanto, la representante del Ministerio Público Fiscal aguarda el informe de la autopsia para definir la imputación.

