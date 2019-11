La causa de Ricardo Biasotti y Anna Chriana del Boca tiene un nuevo capítulo debido a que este jueves la joven presentó ante la Camara en lo Criminal de esta Ciudad la denuncia formal contra su padre por los delitos de "Abuso Sexual Agravado y Corrupcion de Menores Agravada".

Luego de que se realizara la acusación en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 43, se pidió la inmediata detención de Biasotti para evitar fugas o el entorpecimiento de la causa "dado el conocido poder económico del denunciado y a los fines de que no pueda intimidar a los testigos presentados para que estos puedan declara".

La hija de Andrea del Boca fue quién presentó la denuncia y la representan los letrados Claudio Calabressi y Paula Ojeda.

En declaraciones anteriores con "Nosotros a la Mañana", Anna Chiara manifestó: "Yo creo que va a haber Justicia… No busco que él se contacte ni creo que él me busque a mí. Yo soy muy unida con mamá y tengo a mi abuela que siempre viví con ella. Saco la fuerza del amor. Me quiebro mucho igual, pero estoy más zen".

"Es una persona muy siniestra, capaz él buscaría acercarse a mí por una razón, para salir con la suya… No sé nada de él hace tanto tiempo que no lo pienso, ya lo digerí. No creo que él pueda cambiar", cerró.

A fines de octubre se dio a conocer que la joven de 19 años iniciaría acciones legales contra su padre por abuso sexual y en una entrevista, Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, comunicó que Biasotti "la obligaban a presenciar actos sexuales en la misma habitación".