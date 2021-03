Un terrible caso ocurrió en Claypole, donde una hija quiere echar a su anciana madre de la casa y esta se atrincheró. Esta señora es una jubilada llamada Mirtha. Marco Bustamante estuvo junto a la mujer en su domicilio cito en Nazca 571, en Claypole. La mujer contó con el apoyo de los vecinos en su domicilio.

"Me llevaron como si fuera peligrosa y el comisario de la familia me dice que me tiene que sacar. Cómo me van a sacar si yo vivo acá desde el año1970 e incluso a mi otra hija que está aislada con sus dos hijas también la quiere sacar" expresó la señora, quién contó su drama, en una disputa familiar.