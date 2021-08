Policiales 06-08-2021 11:35 La impactante frase de Chano al policía antes de ser baleado

La mamá de Santiago Chano Moreno Charpentier detalló qué le dijo el ex líder de Tan Biónica al oficial Facundo Nahuel Amendolara (27) antes de dispararle. Aseguró también su hijo "no agredió físicamente a nadie y que ella no lo vio armado con un cuchillo".