"Cállate", habría sido la cruel respuesta que una docente de segundo grado del turno mañana de la Escuela de educación Primaria N° 25 "Crucero General Belgrano", de Berisso, le dijo a un alumno de siete años cuando este ingresó llorando al aula y le confió que acababa de "ser golpeado" en el baño por chicos de sexto grado que "le habían bajado los pantalones".

"Seño, me bajaron los pantalones, me duele", le habría reiterado el menor. "Te dije que te callaras la boca y que no vuelvas a repetir eso", le contestó la docente delante de todos los compañeros de curso. A partir de ese episodio, la mujer fue separada del cargo, al igual que todos los directivos de la institución la cual está siendo inspeccionada por la DDI de La Plata, donde la mamá del menor realizó la denuncia por lo ocurrido.

En diálogo con cronica.com.ar, Victoria Pogonsa, mamá de la presunta víctima, manifestó que la agresiva e indiferente reacción que habría tenido la maestra con su hijo, salió a la luz a partir del testimonio de compañeritos del nene, que le contaron a sus papás, quienes declararon en la DDI de La Plata. Este hecho ocurrió en el transcurso de la mañana, de 8 a 12, en horario de clase.

