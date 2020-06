Lo único que le faltaba al médico de los famosos. El femicida Fernando Farré va a la Corte bonaerense porque cree que pudo haber cometido el asesinato bajo los efectos de la medicación que le daba el doctor Rubén Mühlberger (60), por lo que podría pedir la nulidad del juicio que lo condenó por asesinar de 66 puñaladas a su esposa Claudia Schaefer en 2015.

Farré habló desde la cárcel con Crónica HD y contó: "Dentro de mis tratamientos desde el 2011, 2012 en adelante, fui haciéndome tratamiento con el doctor Mühlberger. Fui porque tenía estrés, muchos viajes, las comidas, etcétera. Él lo curaba todo, tenía un suero, una inyección, un medicamento para cada cosa. Yo también fui víctima del doctor Mühlberger. Creo que mi tragedia es por una intoxicación con antidepresivos. Estaba tomando centralina y haciendo una serie de tratamientos, retiro espiritual, meditación".

Él y su abogado afirman tener estudios realizados en Inglaterra que sostienen la posibilidad de que a partir de ese medicamento surjan brotes psicóticos e incluso asesinatos.

Jorge Cesaro, abogado defensor de Farré también habló con Crónica HD y señalo que "no" tienen "dudas". "Fernando estaba en tratamiento psiquiátrico, tomando una medicación de por sí peligrosa, así que otra medicación puede haber provocado una reacción adversa. Eso pudo ser determinante para que Fernando perdiera el control de sí mismo", afirmó.

"Fernando tomaba una droga que es peligrosa. Si este médico, en una clínica trucha, le suministra anfetaminas, está claro que estas drogas pudieron interactuar. Lo que se está estudiando mundialmente es que esta interacción puede provocar resultados fatales. En el caso de Fernando, interfirió en su tratamiento psiquiátrico. Hay estudios en Inglaterra que dicen científicamente que estos medicamentos pudieron provocar asesinatos, homicidios inexplicables, como el de Claudia Schaefer", destacó el letrado de Farré.

Y concluyó: "Fernando no tiene sentencia firme y nosotros planteamos que este hecho no puedo ser definido, no pudo ser juzgado por lo jurados. Yo sabía que estaba siendo drogado ilegalmente. Esto pasó por la absoluta falta de control".

El femicida Fernando Farré fue condenado en 2015 por asesinar a su esposa.

En abril de 2019, Farré había dicho que a su esposa "la mató la policía, ellos la mataron cuando entraron a la habitación". La insólita coartada de Farré estaba centrada en que como los policías cometieron un delito (robarle) no hicieron nada para evitar que Schaefer muriera. "Ella estaba viva cuando llega la policía y seguramente vio cuando le sacaban los anillos y la cadenita y la mataron", señaló entonces Farré.