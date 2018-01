Rompió el silencio. El joven de 18 años, novio de la adolescente de 15, que huyó con ella luego de un confuso episodio en una vivienda de barrio neuquino Rincón de Emilio de la que desaparecieron 23.000 dólares, entre otros elementos, quedó en libertad en las últimas horas. Y ayer utilizó Facebook para pedir disculpas a la familia y bautizó este hecho, que mantuvo en vilo al país, como "fuga de amor".



El joven, en la publicación en la red social, contó que fue novio de Julieta Sánchez entre 2015 y 2016 y que luego se vieron de manera intermitente porque los padres de la chica no aprobaban la relación. Dijo que se vieron a escondidas durante el año pasado incluso cuando la adolescente fue a vivir a Neuquén capital, pero el contacto entre ambos se hizo más complicado. Es así que -contó- no se veían desde el 27 de diciembre último y pensaron en fugarse juntos.



"Cuando llegué estaba lista, cómo no seguir la locura de la persona que amás", dijo el muchacho, cuya situación judicial aún no está clara mientras avanza la investigación del caso que tuvo repercusión nacional. "Me atrevo a decir que sonrió cada segundo que pasó a mi lado, fue la aventura más linda así haya terminado en una celda durmiendo toda la noche en un colchón en el piso, con olor a pis, y tal vez pueda llegar a ir preso 4 años", sostuvo el novio de Julieta al cerrar su publicación en Facebook.



La aparición de Julieta y su novio en un camping de Mariano Moreno generó alivio tanto a la familia como a las autoridades. En su aventura, la joven gastó unos 13.000 dólares, compró un auto y mercadería. Durante la requisa al vehículo que utilizaron secuestraron unos 10.000 dólares, tres botellas de alcohol y una pistola.



Julieta estuvo desaparecida durante 27 horas, desde el jueves a la mañana hasta la tarde del viernes, y gracias a un whatsapp que envió a su mamá biológica lograron cerrar la búsqueda en la zona centro de la provincia, donde la ubicaron junto a su novio. Ambos estaban en buen estado, ella muy enojada porque la encontraron. Se movilizaban en un Fiat Siena que debió ser trasladado a la capital neuquina para su requisa.



Gastaron 13.000 dólares



Respecto del dinero que se llevó de la casa de Rincón de Emilio, 23.000 dólares en efectivo, se supo que compraron un auto en Cutral Có, gastaron plata en el casino de Plaza Huincul y adquirieron mercadería para subsistir en el camping de Mariano Moreno.



La noche del viernes ya la joven había adelantado que había dinero dentro del auto y la policía requisó el vehículo con la orden judicial del caso. En el interior encontraron poco más de 10.000 dólares y unos 9.000 pesos. También había una pistola de aire comprimido, un cuaderno espiral, una notebook, pasta de dientes, un cargador y tres bebidas alcohólicas, además de algunas prendas.



Julieta está con sus padres, en tanto que su novio fue notificado de la causa y quedó en libertad pero a disposición de la Justicia. Hoy la fiscalía se reunirá con la joven, su familia y el abogado Gustavo Lucero para avanzar sobre los detalles de lo ocurrido y determinar qué se hace con el robo del dinero.



La acción podría quedar en nada si la joven se lo llevó por decisión propia, pero se complicaría el cuadro si hubiera sido influenciada o instigada por su novio de 18 años. Seguramente podría ordenarse una entrevista psicológica para determinar el grado de vulnerabilidad de Julieta. Entre otras medidas solicitadas por la Justicia, está ubicar al vendedor del auto que compró la parejita.



"Calculá las horas hombre, combustible, comunicaciones, despliegue, cooperación a otras policías, y a eso sumale el despliegue de la Justicia y todo lo que queda por delante. Unos dos millones de pesos se gastó seguro", confió una fuente reservada que destacó el profesionalismo en el caso.



Otros 10 mil dolares



Es lo que encontraron en el auto porque en 27 horas la pareja ya había gastado los 13.000 restantes. También hallaron tres botellas de alcohol y una pistola.

Las publicaciones

La carta del novio de Julieta. (Gentileza La Mañana de Neuquén).

La pareja robó 23 mil dolares antes de fugarse. (Gentileza La Mañana de Neuquén).