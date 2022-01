El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut abrió este martes un sumario por "conductas inadecuadas" a una jueza de Comodoro Rivadavia quLa jueza "besadora" fue sumariada por "conductas inadecuadas" con un presoe fue captada por una cámara de seguridad del Servicio Penitenciario provincial cuando aparentemente se besaba con un preso al que recientemente había condenado por el crimen de un policía, aunque la magistrada negó tener una relación sentimental con él y enmarcó el encuentro en una cuestión "laboral".



"No tengo una relación sentimental con esta persona. Es del tipo laboral, posterior a la entrega de mi sentencia", dijo esta tarde a la prensa la magistrada Mariel Suárez respecto de su vínculo con el recluso Cristian "Mai" Bustos.



Así las cosas, en diálogo con el canal Todo Noticias, la magistrada explicó: "También escribo en medios periodísticos y a nivel internacional (...) a partir del contacto que tuve con la causa, le propuse hacer un libro."



"En ningún momento lo besé. No tenemos una relación sentimental. Es la segunda vez que lo veía", insistió Suárez, quien dijo que las aproximaciones entre ambos que se ven en el video son porque era necesario "mantener mucha privacidad" para hablar a sabiendas de que había otras personas que podían escuchar.

.

A diferencia de las otras dos juezas, Suárez votó en disidencia en cuanto a la pena a imponerle al condenado y pidió una más baja.

Suárez,, fue una de las tres magistradas que el 22 de diciembre pasado condenó en Esquel a Bustos a prisión perpetua por matar en 2009 a un policía en un tiroteo y herir de gravedad a otro.

Además de ese crimen, Bustos fue condenado por el homicidio de su bebé de nueve meses a 20 años de prisión en otro juicio, recordaron las fuentes.



El encuentro entre la jueza y el recluso ocurrió la tarde el miércoles 29 de diciembre último, a una semana del veredicto, dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, según un comunicado oficial del STJ.



Segun detalló el parte judicial: "A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel".



"De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial", concluyó el texto.



De acuerdo con las fuentes, los detalles del encuentro fueron denunciados por un oficial del Instituto Penitenciario a sus superiores mediante un escrito que fue difundido a la prensa local, en el que se indica que a las 16.40 de ese día la jueza Suárez concurrió a la dependencia para entrevistarse con el condenado Bustos.



El oficial describió que el sector de encuentro posee cámaras de monitoreo -que permiten ver qué sucede aunque no almacenan imágenes- y que en determinado momento observó que la jueza y el recluso "comienzan a tener contacto físico, como abrazos, besos (en la boca) siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos", según el escrito.



A raíz de ello se puso en conocimiento a la Justicia, que inició el sumario administrativo. Y sobre esto la jueza aclaró: "Todavía no me notificaron de nada. Tengo en el descargo los testimonios para que vean que el trabajo es real", agregó la jueza, quien consideró que "llamó la atención" que se haya "humanizado" y tratado bien a un condenado.



Y luego aseguró: "Fue un acercamiento distinto de un juez. Cumplo bien mi rol de jueza y voy a seguir adelante con mi proyecto (de escribir el libro sobre el preso)".

.

Antecedentes de la jueza

Esta no es la primera vez que se investiga el accionar de la jueza Suárez, quien en 2013 fue destituida por un Tribunal de Enjuiciamiento por presuntas irregularidades en distintas causas, una de ellas, en un caso de abuso sexual que terminó con el sobreseimiento del imputado.



Sin embargo, la jueza impugnó la resolución del jury, que fue revocada por la Cámara de Apelaciones en 2014 y así, en 2015 el STJ la restituyó en el cargo en carácter provisional y hasta tanto se resolviera la cuestión en forma definitiva.



La magistrada consideró que "es difícil ser juez" porque se "tiene que lidiar con las presiones políticas".



De hecho, opinó que sus sanciones previas fueron por "cuestiones políticas" y concluyó: "Quizás me están cobrando eso (lo que votó en la sentencia del preso)".