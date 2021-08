La madre de Santiago "Chano" Charpentier, el músico que fue baleado en el abdomen por un policía al que presuntamente intentó apuñalar mientras estaba bajo un aparente brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz, aseguró en su declaración testimonial que su hijo en ningún momento agredió físicamente a nadie y que ella no lo vio empuñar un cuchillo, informaron fuentes judiciales.

Chano "no estuvo agresivo con ella, él en ningún momento agredió físicamente a nadie y ella no lo vio armado con un cuchillo", dice el testimonio que Marina Charpentier entregó al fiscal Martín Zocca, de la UFI 1 de Zárate-Campana. La declarante agregó que a su juicio, el disparo que le realizó el policía Fernando Nahuel Amendolara no fue justificado.

Amendolara está imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

La mujer declaró durante casi dos horas en la sede judicial de la calle 25 de Mayo 936, de Campana. Al retirarse, hizo un corazón con los dedos y dijo que su hijo "está bien".

Su marido, Oscar José Ottonello, también prestó declaración pero sus dichos no fueron de gran utilidad para la causa, ya que dijo no haber estado presente en el momento del incidente y que se enteró de lo sucedido al regresar. Un tío del músico, Esteban Charpentier, dará su declaración el lunes próximo.

Se demora el peritaje balístico

También trascendió que hubo una demora en realizar los peritajes balísticos sobre el arma del policía Amendolara y sobre las prendas de vestir que llevaba "Chano". La pericia apunta a intentar determinar la distancia a la que se efectuó el disparo que hirió al exlíder de la banda "Tan Biónica".

El fiscal busca establecer si la vida de Amendolara corría peligro en el momento en que decidió disparar. "Es una prueba objetiva fundamental que vale más que cualquier declaración de testigos, que pueden ser difusas. Se busca evaluar si el disparo fue o no justificado", aclaró una fuente judicial.

El hecho en el que el músico resultó herido ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar a "Chano", quien estaba bajo un cuadro de exaltación. De acuerdo a algunos testigos, el músico quiso apuñalar con un cuchillo al policía y por eso éste le disparó.

Mientras tanto, el artista continúa internado en el sanatorio Otamendi, donde se recupera de las afecciones en un riñón, el páncreas y el bazo.