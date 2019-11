La madre de Daiana Almeida, la enfermera asesinada en la ciudad bonaerense de San Nicolás, pidió este viernes "la pena de muerte" para el homicida de su hija y cuestionó las leyes que permiten que estén libres las personas con graves antecedentes penales, como el hombre que está prófugo por este crimen.



"Pido justicia para que esto no pase más", dijo este viernes por la tarde Silvia, la madre de la víctima, en diálogo con Crónica HD, tras participar de la inhumación en el cementerio local de los restos de su hija. "Las leyes no son como tienen que ser. Los delincuentes entran y salen. Nosotros somos presos de ellosEllos están afuera como si nada. Pasan y se te cagan de risa. ¿Qué podemos hacer?", agregó.

La mujer cuestionó que el sospechoso, el albañil Miguel Ángel Nieva, estuviese libre a pesar de tener antecedentes por homicidio y abuso sexual, aunque se mostró confiada en que será detenido en las próximas horas. "Él las va a pagar. Yo pediría la pena de muerte. Yo estoy a favor de la vida pero con esta gente que no se recupera más, no sirve", afirmó.



Respecto a su último contacto con su hija, la mujer contó que ella le envió "un mensaje" a las 22 de este miércoles y que Daiana le respondió que estaba "trabajando". "Mi hija me contaba todo. Hablábamos todas las noches por teléfono. Cuando Daiana salía del hospital a medianoche, su novio la iba a buscar pero esta vez se fue en moto porque él salía de trabajar después de la una", detalló.

"Si ella hubiera sospechado que alguien la acechaba nos habría dicho" sostuvo la mujer y aclaró que la última vez que tuvo contacto con ella la notó "normal". Por último, describió a su hija como "un ser especial", una mujer "maravillosa" y agradeció la gran cantidad de personas que fueron a despedirse de la enfermera.