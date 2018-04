La madre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado a balazos en diciembre último en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, dijo que confía en que "la Justicia llegará a la verdad", tras la decisión del juez de elevar la causa a juicio oral con la ex novia de su hijo como única imputada.



"Se va a comenzar a saber la verdad y se hará justicia porque siempre he confiado y confío en que la Justicia llegará a la verdad", afirmó en la mañana de este jueves a la prensa Silvia Mantegazza respecto de la resolución del último miércoles de juzgar a Nahir Galarza (19) por homicidio doblemente calificado.



La ex novia de Pastorizzo (20) permanece detenida con prisión preventiva en la comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú y, en caso de ser hallada culpable, podría recibir una pena a prisión perpetua.



"Mi confianza en la Justicia es mi reserva y estoy segura que se llegará a la verdad y se hará justicia", aseguró Mantegazza, quien contó que recibió la noticia de la elevación a juicio como "un regalo de Nando" para su hermana, quien el pasado miércoles justamente cumplió años.



Por su parte, el abogado de la mujer, Rubén Virué, sostuvo que para la querella se trató de un homicidio "triplemente agravado" ya que además de la relación de pareja y el uso de arma de fuego existió "alevosía", es decir, que el asesino se aprovechó del estado de indefensión de Pastorizzo.



Sin embargo, el juez de Garantías de Gualeguaychú, Mario Figueroa, resolvió no incluir ese agravante en la calificación provisoria de la causa al momento de elevarla a juicio y mantuvo la carátula del fiscal, Sergio Rondoni Caffa.



Ahora será el turno del único Tribunal de Juicio de Gualeguaychú en fijar la fecha de inicio de las audiencias, lo que el magistrado estimó que ocurrirá dentro de los próximos 9 días.



En tanto, Sebastián Arrechea, uno de los abogados del padre de la víctima Gustavo Pastorizzo, consideró que "hay pequeños elementos en el plan delictivo de la imputada que sirven para incriminarle la alevosía" a Galarza.



Entre ellos, el abogado mencionó "el momento, lugar, la nocturnidad en que se produjo el evento criminal y la forma en que fue efectuado el primero de los disparos que recibió la víctima, que fue por la espalda".



El crimen fue cometido el 29 de diciembre cerca de las 5.30 en Gualeguaychú, donde Pastorizzo fue hallado malherido en la calle con uno tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.



El joven murió poco después y si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.



Sin embargo, el 16 de enero, la acusada pidió ampliar su indagatoria y aportó una nueva versión de los hechos en la que aseguró que los disparos que efectuó contra la víctima fueron "accidentales".



Intentó explicar que en la primera declaración como imputada había mentido porque temió que lo culpen a su padre policía que era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida.