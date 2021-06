La madre de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida en San Luis hace ocho días, se presentó esta mañana en el Poder Judicial para ampliar su declaración tras haber recibido un llamado telefónico en el que, según indicó, habría “escuchado la voz” de su hija, dijo su abogado.

Santiago Olivera Aguirre, quien en un breve intercambio con la prensa admitió que Yamila Cialone, “había recibido el llamado” en el que supuestamente habría "escuchado la voz" de la niña como una prueba de vida.

También la mujer avisó a la policía que durante la madrugada recibió mensajes extorsivos desde un teléfono mexicano.

“¿Quieres de regreso a Guadalupe viva?”, decía el primero de los chats que le llegaron a las 2.16 de este martes a Yamila y que abrió la pista internacional que ahora analiza Interpol.

Los mensajes hablaban de “entregar” a la menor y provenían de la localidad mexicana de Puebla.

"¿Tú eres la madre?" y "¿Estás sola?", le consultó antes de volver a preguntarle si la quiere a Guadalupe de regreso.

Le dijeron que la nena iba a aparecer entre dos fechas que no se dieron a conocer, cerca de la casa de la familia.

Los chat que recibió la mamá

Los investigadores advirtieron que eso no significa que la nena esté en suelo azteca ni que ese teléfono se encuentre en México.

En cuanto al llamado falso de ayer Yamila dijo: “Fue un bromista pelotudo. Si están jugando con Guadalupe, así, en estos momentos, no se juega”.

“¿Qué pelotudo hace una broma así con una niña y con nosotros? Que se pongan un poco en el lugar de nosotros, loco. Es una niña que no tengo hace una semana, que no venga a hacer una broma así de esa altura”, sostuvo Yamila.

En el octavo día de búsqueda para dar con Guadalupe los rastrillajes volvieron a la denominada “zona cero”, en una fábrica abandonada ubicada a poco más de 3 kilómetros del lugar en donde fue vista por última vez la pequeña.

El suboficial inspector Lucas Chacón, a cargo de Relaciones Policiales, quien pidió a la población “que sean responsables” y que se actúe “con la madurez que amerita el caso”.

“Anoche hubo dos procedimientos afuera de la ciudad de San Luis por un llamado al 911, (en el que dijeron que) vieron salir una camioneta negra como la señalada (por un testimonio) como sospechosa”, dijo en relación al presunto dato de un vehículo parecido al que se sospecha que está involucrado en la desaparición de la nena.

El abogado del papá de Guadalupe



Erik Lucero, el padre de la niña, está representado por su abogado Héctor Zabala quien dijo que la “pista narco” a partir de mensajes de Whatsapp que recibió Yanina hace unos días, que ya habían “sido peritados y descartados por la justicia”.



El letrado volvió a reclamar a las autoridades provinciales una respuesta de contención para la familia que “no come, no duerme y es víctima de datos falsos sobre su hija a la que siguen buscando y esperando”.