Como en la mayoría de los femicidios, Rocío Serrano antes de encontrar la muerte, fue sometida a una violencia constante. Su pareja, adicto a las drogas, la sometía a violencia física y mental por lo cual, luego de ser asesorada por su familia, había decidido ponerle punto final al infierno que vivía

Las amenazas de muerte también eran constantes, por eso este Rocío radicó la denuncia en la comisaria de la mujer. Inmediatamente, dictaron la perimetral para Alberto Vilella e iban a entregarle el botón antipánico a Rocío. Pocas horas después, en la madrugada del martes, el hombre llegó a la vivienda, la asesinó de un disparo de escopeta delante de sus hijos de 2 y 9 años y se suicidó.

“Por ahí no se llevaban muy bien porque el se drogaba mucho, esa fue la gran pelea entre ellos, ella quería que no lo haga mas por las criaturas. El venía seguido a molestarla. Antes supo venir con un arma y todo. Por eso decidió hacer la denuncia”, relató Luis hermano de Rocío.

Otra de las hermanas de Rocío, Mercedes quien quedó a cargo de los hijos de Rocío, dijo por Aire de Santa Fe: "Él la amenazaba, ella no nos contaba mucho, yo no estaba ni enterada de que estaban separados. Me enteré ayer por otra hermana más chica. Él la había amenazado, le dijo que le iba a descargar un arma en la cabeza, vamos a tomar medidas le dije, entonces se fue a hacer la denuncia después de comer".

Alberto, el femicidio.