Luego de que Gisela Doyle denunciara por abuso sexual al futbolista de Boca Cristian Pavón, quien recibió una orden de restricción por parte de la Fiscalía de Alta Gracia, por la que el delantero deberá "acreditar motivos y razones" por los cuales realizaría un cambio de domicilio a otro país, la mujer dialogó con crónica.com.ar y dio detalles sobre la causa.

"El fiscal será quien decida si le concede el permiso para salir del país o no. En tanto, si es por una cuestión laboral es posible que se lo den. Pero es mentira que él puede salir, como dijo en un comunicado la contraparte que Cristian no estaba imputado, que si bien eso es verdad, es mentira que no tiene ningún tipo de restricciones. El hecho de no poder salir del país es una restricción", sostuvo Gisela.

La orden de la Fiscalía que prohíbe la salida del país a Cristian Pavón.

El pedido de habilitación para poder egresar Argentina había sido solicitado por el propio jugador, ya que se estima que Pavón podría ser transferido al club californiano Los Ángeles Galaxy, tras el escándalo que últimamente vive en Boca y luego de su operación de tobillo.

En tanto a la respuesta que recibió por parte de los abogados del delantero del Xeneize, Doyle aclaró: "Aunque ellos desmienten totalmente la denuncia formal y desestiman mi versión, yo los contraataco con argumentos".

La denunciante remarcó que todas las noticias referidas a Pavón con respecto a la lesión en el tobillo, su posible traspaso a otro club y las declaraciones del padre en contra de la dirigencia de Boca, "son todas estrategias que utiliza la defensa como para poder bajar un poco las aguas" porque creen que Gisela está "saliendo mucho en los medios".

"Yo solo cuento detalles de la causa y lo acuso de este hecho aberrante que viví. Pero cuando decido contar cosas sobre la denuncia, ellos siempre saltan con otra noticia para intentar tapar. Siempre le van a dar más importancia a eso porque él es conocido y yo no soy nadie", agregó la mujer.

Gisela Doyle había conocido a Pavón por ser hincha de Boca.

Los abogados de Gisela habían pedido a la Justicia que Pavón no pueda salir del país, para que se tramite su causa y la investigación que está en curso por la denuncia de abuso sexual, o de lo contrario, se le imponga una prisión preventiva.

Si bien la defensa de la mujer está de acuerdo de que el jugador se presentó voluntariamente, lo hizo para hacer una contradenuncia, y no lo hizo para declarar por la acusación que pesaba sobre él.

Según contó Gisela, Pavón habría hecho una denuncia no en su contra, sino sin destinatario para que se investigue unos números telefónicos supuestamente por extorsión y amenazas recibidas.

"Estoy tranquila y confiada de que pudimos acrditar mis dichos ante la Justicia"

"Ahora estoy tranquila y confiada de que pudimos acreditar mis dichos ante la Justicia. La verdad es que estoy súper tranquila en ese sentido. Aunque también estoy pasando un mal momento porque reviví otra vez todo lo que sucedió", afirmó la denunciante.

Después de los hechos, Gisela contó que últimamente venía "muy bien psicológicamente" y que ya está "superada". "Decido recién hacer la denuncia una vez rehabilitada, cuando ya hacía mi vida normal otra vez. Aunque estoy todavía con psicofármacos, entrenaba todos los días, salida, era sociable", aseguró. Sin embargo, también expresó que "con todo esto de las declaraciones, volví meses atrás y me encerré un poco de nuevo".

.

"Quiero que la justicia actúe, por lo menos que de una respuesta el fiscal", racalcó Gisela, quien también manifestó que se encuentra muy contenta, ya que desde el Ministerio de la Mujer le dijeron que la Justicia se estaba expresando con mucha celeridad, a diferencia de lo que sucede en otros casos. "Les sorprendió la rapidez con la que el Fiscal investiga el caso y sobre la predisposición a los pedidos que estamos haciendo con mi defensa. Así que en ese sentido estoy agradecida, pero vamos para adelante", celebró.

La desestimación de la denuncia por parte de los abogados de Pavón.

Además, Gisela decidió ratificar la denuncia a principios de diciembre pasado, luego de que sus abogados la vieran fortalecida y en buenas condiciones para afrontar la situación de la causa, tras su rehabilitación durante todo el 2020.

Según aseguró la denunciante, hay muchos "elementos y testigos que acreditan" su versión, a quienes les agradeció por haberse presentado a declarar: "Gracias a Dios mucha gente se solidarizó, tanto a otras chicas como hombres que me dieron su apoyo".

Las pruebas y testigos presentadas por Gisela Doyle en la causa

Una de las pruebas que podrían incriminar a Pavón se relaciona con las declaraciones de los testigos, quienes hicieron mención de la excesiva cantidad de tiempo que el futbolista y la mujer pasaron dentro del baño, y que eso le dio la pauta para poder ratificar la denuncia de abuso.

"Quienes se dieron cuenta de lo sucedió fueron las otras chicas que estaban en la fiesta, que después me preguntaron por qué me había ido de un día para otro, qué me había pasado. Fue en ese momento que decidí contarles que lo que me había pasado en ese baño fue horrible", contó.

"El hermano de Rodrigo Pavón (que fue el medio por el cual Gisella conoció a Cristian Pavón) trató de minimizar y desestimar todo lo ocurrido cuando se conoció el episodio aberrante, aseguró.

.

Por último, Gisela aseguró que cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y de varios grupos feministas, quienes "están al tanto de la causa, de lo que se evalúa, de lo que se resuelve y decreta el fiscal".

"El Colectivo de Actrices Argentinas también me brindó apoyo y me dijeron que se iban a contactar conmigo. Por lo menos sé hay gente que me apoya en el caso de que salga algo contrario o fallen mal. En ese caso, ellas me aseguraron que van a tratar se impulsar de que la Justicia realmente sea justa", afirmó la mujer, quien aseveró que "Hay que enfrentarlo", a pesar de el poder que tiene el acusado por su condición de futbolista de alta categoría.

Según contó la mujer el 1° de noviembre de 2019 había asistido a una fiesta en Anisacate, Córdoba, invitada por el propio hermano del jugador, a quien ya conocía hace un tiempo, y que le había dicho que en la fiesta podía conocer al futbolista. Fue ese día cuando, según su relato, ella había entrada al baño del lugar, luego Pavón forcejeó la puerta y fue allí donde habría abusado sexualmente de ella.