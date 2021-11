Thelma Fardin declara via zoom en el juicio contra Juan Darthes en el juicio por abuso sexual que comienza este martes en Brasil. Lo va a hacer desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires. "Hay que reparar a las que sufrimos abusos y evitar que haya más víctimas", sostuvo la actriz.

"La Justicia debería comprender que había una niña de 16 años y un señor de 45. Yo tuve que googlear cuantos años tenía porque para mí era un señor, no sabía si tenía 40 o 50, era una persona grande. Más allá de las cosas técnicas que puede decir la justicia, si es violencia, si es estupro, hay una persona mayor que puede ejercer dominación y violencia sobre alguien más pequeño y eso no se puede legitimar”, dijo Thelma en una entrevista con Infobae.

Los hechos sucedieron en Managua, durante la gira de Patito Feo, el 17 de mayo del 2009.

“Si vamos a romper el silencio tiene que haber una respuesta clara de parte de la justicia para que la impunidad no sea una forma de adoctrinamiento contra las mujeres que denuncian violencia sexual en la producción audiovisual”, sostuvo Thelma.

"Yo vivía en México y escucho el testimonio de Dignity (Calu Rivero) y se mueve una placa tectónica al comprender que no fue un hecho aislado, sino que había otra mujer que estaba denunciando a la misma persona. Después hablo Anita Co en una carta y eso fue muy fuerte. Y cuando escuché a Naty Juncos diciendo la misma frase “Mirá como me ponés” comprendí que no estaba pudiendo seguir con mi vida porque había algo que me estaba haciendo mucho daño y que tenía que enfrentar", recordó la actriz de cómo fue que decidió denunciar.

"Tenía miedo que si no hablaba otras personas iban a tener que sufrir esto. Yo sentía una responsabilidad muy grande porque otras mujeres no pudieron hacer el proceso judicial porque, muchas veces, la justicia no contempla el tiempo de las víctimas", dijo.

"Yo lo puedo poner en palabras y sanarlo y además descubro que, a pesar de la complejidad de viajar, puedo hacer la denuncia porque no estaba prescripta en Nicaragua", explicó y agregó: "Yo espero que la justicia de un mensaje claro para terminar con la impunidad".

"La mujer que soy pudo rescatar a la niña que fui", afirma pero continúa: "La revictimización judicial que implica revivir la situación. El testimonio de la víctima es fundamental. Pero es muy violento el proceso judicial. Es el único delito en el que se hace una pericia sobre la víctima. Se evalúa si estas loca o si estas cuerda. Si denunciás cualquier otra cosa no está dentro del protocolo hacer una pericia al denunciante"

"Hay tres Ministerios Públicos fiscales, de tres países diferentes, que consideran que se puede llegar a esta instancia judicial. No es fácil llegar a una instancia judicial, menos con los vericuetos que tuvo mi causa. Yo siendo argentina tengo que denunciar en Nicaragua que solo acusaba en presencia y él astutamente se esconde en Brasil" , sostuvo.

"Yo no solo las escucho a Calu y a Anita, sino que lo veo a él, sentado en una mesa, en un programa diciendo “Yo las denuncio a ellas”, a una por calumnias e injurias y a otra por daños y perjuicios. Él tenía herramientas en lo civil y en lo penal", recordó Thelma.

"En el 2018 logramos que la vergüenza cruce de vereda. Antes era una mancha al honor. Logramos que el acusado no camine libre por donde quiera. Pero todavía hay, sin dudas, un estigma sobre mí y una construcción de “lo hace por la plata y la fama”. La plata es mucha, pero la que hay que poner", afirmó.

Ante la pregunta de qué espera de. juicio, respondió: "Espero que hoy el proceso no sea violento conmigo y salir lo más entera y sana posible en el lugar que más importante es después de hacer todo este recorrido. Y sin dudas espero que haya una respuesta que esté a la altura de parte de la justicia. De otro modo, la sensación de impunidad no va a ser solo para mí, sino para todas las personas que denunciaron y para las que todavía no se animan a denunciar."

"La prueba es muy contundente. Yo soy la que pudo llegar a una instancia judicial. Pero son muchas las mujeres que hablaron", agregó. "La justicia tiene que ser reparadora, respetar el tiempo de las víctimas y sanar porque contarlo es más sano que callarlo y no queremos venganza, queremos justicia", afirmó.

"Se le dio lugar a que me perite una psicóloga de parte de él, sin ninguna objetividad. Para evitar que vaya preso va a buscar patologizarme. Por eso se demora y puede llegar a tardar un mes o dos meses. Espero que sea cuánto antes. Mi vida va a estar eternamente ligada a la causa de las personas que sufrimos violencia sexual en las infancias. Pero es importante seguir adelante con mi vida y que para quienes son violentos en ese momento de inocencia no sea gratis", sostuvo.