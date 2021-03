Michelle, la novia de Tehuel de la Torre, confirmó que ambos estaban en conocimiento de algunos de los antecedentes penales de Luis Ramos, el hombre detenido por el caso ocurrido en la localidad Alejandro Korn, San Vicente.

"Yo sabía (de esos antecedentes), pero sólo por comentarios de vecinos. Además, Tehuel me comentó una vez que ese hombre tenía un denuncia por violencia de género", señaló la chica.

"El único vínculo que tenían ellos dos era de amigos. El nos había invitado a almorzar una vez pero yo no quise ir, no lo conocía en persona y no me gusta salir", agregó Michelle.

Ramos está detenido por su posible responsabilidad en la desaparición de Tehuel, el joven trans que fue visto por última vez hace 12 días.

Según informó Crónica HD, el hombre tiene una causa por homicidio que data de 2009, cuando junto con un cómplice participó en un robo que culminó con la muerte de una persona. Por ese hecho estuvo en prisión en la penitenciaría de General Alvear. Además, en septiembre del añ pasado, su ex pareja lo denunció por violencia de género y abuso sexual.

"No sé lo que pudo haber pasado. Es la primera vez que pasa algo así. Hasta el momento sólo se encontró su teléfono y restos de su campera", contó Michelle, visiblemente afligida y preocupada.

Según informaron fuentes de la investigación, la Policía Científica inspeccionó la vivienda de Ramos y encontró restos biológicos que deben ser analizados. También allanó el domicilio de un amigo del detenido, ubicado a tres cuadras, ya que se sospecha que en algún momento le prestó algún tipo de asistencia.

Tehuel desapareció hace 12 dias, cuando salió de su hogar para atender una propuesta laboral que le había formulado Ramos. A partir de allí se perdió su rastro. Los vecinos contaron que al día siguiente de la desaparición vieron que desde la casa de Ramos sacaron bolsas y colchones, que luego fueron incinerados.