La Policía de Gualeguaychú solicitó a la Justicia que Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, sea trasladada de la Comisaría del Niño y la Mujer, en la que está detenida desde comienzos del año, a una unidad penitenciaria.



El jefe departamental de esa ciudad entrerriana, el comisario Carlos Pérez, justificó el pedido formal en que no está permitido que los detenidos pasen más de un mes en las comisarías.



La solicitud se basa "en razón de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que establece que los detenidos no pueden permanecer más de un mes alojados en las comisarías", explicó Pérez.



En declaraciones a radio La Voz, el comisario recordó que "Nahir ya lleva seis meses alojada en la Comisaría de la Mujer", por lo que tomó la decisión.



El tribunal que condenó a Nahir explicó que se comunicó con la Unidad Penal 9, que es mixta, y que la respuesta del establecimiento fue que no había lugar para alojar a la condenada.



De esta manera, Galarza, de 19 años, seguirá en la Comisaría del Niño y la Mujer hasta que la sentencia dictada hace una semana, el martes 3 del corriente, quede firme.



Otra cárcel que podría albergar a la joven es la Unidad Penal 6, que es exclusiva para mujeres y se encuentra en Paraná.



¿ Cómo está Nahir ?



Pérez aseguró que Galarza se encuentra acompañada por una funcionaria y que "la detención hasta ahora es normal". Y agregó: "La visita su familia, y no hemos tenido mayores inconvenientes sobre su comportamiento".