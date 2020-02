Tras agonizar casi una semana, Yanina Pérez (24) falleció en las últimas horas por las quemaduras que sufrió en el 50% de su cuerpo durante un confuso episodio en su vivienda en el partido bonaerense de Almirante Brown. Su novio continuaba detenido y será indagado esta semana; mientras que sus familiares compartieron en redes sociales sus pedidos de justicia por la chica, que era mamá de un bebé y una nena.

"Tenías un re futuro por delante, y te cagaron la vida en un segundo. ¡Esto no va a quedar así prima!", publicó Milagros, una de las primas de Yanina, junto con una foto de la chica sonriente con un diploma de un taller de alisados que finalizó el pasado noviembre y con el cual había comenzado a promocionar su trabajo en Facebook.

Minutos después, Milagros compartió un lazo negro en su foto de perfil y escribió otro desgarrador mensaje: "¡El corazón hecho pedazos prima! ¡Siempre en mi corazón! ¡Descansa en paz y mandamos fuerzas! Te amamos mucho, ese hijo de puta se va a morir ahí adentro, siempre presente". Cerró con el pedido de "Justicia por Yanina Pérez".

Ludmila, otra prima de la víctima, coincidió que tiene "el corazón hecho pedazos" por la muerte de la joven. "Una hermosa mujer de la familia dejó el cuerpo en un hospital y su alma se fue por culpa de un asqueroso humano que la prendió fuego como si fuera basura, dejando sin madre a dos criaturas tan chiquitas y con tanto por vivir que la van a necesitar siempre", escribió en una publicación en su cuenta.

Además, advirtió a sus amigas y seguidoras sobre la violencia de género: "A ustedes que son hermosas, les pido por favor que no se desvaloricen, que valen mucho y tienen una vida por delante, que no hay solo un hombre en la vida, que existen miles y buenos con valores y respeto, que no hagan sufrir a quien las quiere, que piensen antes de volver con quién les levantó la mano una vez, que lo va a volver a hacer, que piensen en su familia va a sufrir mucho su ausencia, que se cuiden y se amen".

Y concluyo: "Cuidense, cuidemosno, somos únicas. Ni una menos, Yanina Pérez siempre presente".

Yanina Pérez.

El hecho, que fue primicia de cronica.com.ar, ocurrió el pasado domingo 2 de febrero cuando la víctima estaba con su pareja, identificada como Marcos Arredondo (24), en una casa ubicada en Quebracho al 100, en la zona de Barrio Lindo, partido de Almirante Brown.

La joven comenzó a pedir auxilio a los vecinos desde el patio de su casa, tras lo cual algunos de ellos ingresaron al domicilio que Pérez compartía con su novio, a quien intentaron linchar como presunto responsable del ataque.

Ante esa situación, la propia víctima alcanzó a decir que su novio "no la quería quemar", detalló un vocero con acceso a la causa, que quedó a cargo de la fiscal Marcela Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de Lomas de Zamora.

A su vez, los peritos secuestraron en la vivienda de la víctima combustible y encendedores.

La mujer quedó internada en grave estado en el Hospital Santamarina de Monte Grande y una vez estabilizada fue trasladada al hospital San Martín en La Plata.

Desde un principio el novio de la víctima fue detenido por la "tentativa de homicidio" y se negó a declarar ante la fiscal Juan, quien tras la diligencia pidió la detención formal del imputado al juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.

Ante el fallecimiento de la chica, la causa fue recaratulada como un "homicidio agravado por el vínculo por haberse perpetrado por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género" y Arredondo será indagado por ese delito en el transcurso de la semana.