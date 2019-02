Los estudios de ADN realizados sobre dos manchas de sangre encontradas en la casa del único detenido por la desaparición del mecánico Ariel Alé, ocurrida el 9 de noviembre último en la localidad bonaerense de General Rodríguez, confirmaron que pertenecen al hombre buscado, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores de que fue asesinado, informaron este lunes fuentes judiciales.



Los voceros detallaron que el cotejo de la sangre hallada mediante el reactivo luminol en una habitación de la casa del acusado Damián Álvarez con las muertas extraídas a las hermanas del mecánico dio positivo, lo que confirma que Alé estuvo en ese sitio, añadieron los voceros.



Si bien el cuerpo del mecánico aún no fue hallado, Álvarez fue procesado en diciembre último por el delito de "homicidio calificado criminis causae" y "hurto calificado -dos hechos-", por disposición del Juzgado de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, subrogado por Adriana Alicia Julián del 1.



La magistrada convalidó lo requerido por el fiscal de la causa, Federico Luppi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de dicho Departamento Judicial, quien en su presentación incorporó la declaración de la madre Álvarez en una causa penal de 2016, en la que la mujer denunció a su hijo por amenazarla con un arma de fuego y decirle que iba a matar a su hermano si no le daba dinero para comprar droga.



El sospechoso había conocido al mecánico a través de su propio hermano, Federico, quien participó activamente de las marchas que se llevan adelante para impulsar la búsqueda de Alé a pesar de ser familiar del detenido.



Álvarez quedó apresado por sus contradicciones y porque se determinó que había entrado a la casa de Alé, situada en el cruce de las rutas 24 y 5, del denominado barrio "Las Latas", de General Rodríguez, para desvalijarla, llevarse documentación y vender sus cosas.



La investigación de Luppi estableció que el acusado se había hecho amigo de Alé unos tres meses antes de su desaparición y que ambos compartían el gusto por las motos y por las drogas.



Según la pesquisa, en determinado momento surgió un conflicto entre ambos que llevó a Alé a comentar a sus amigos que Álvarez estaba "re zarpado" y que "si no lo mataba, lo mataría", dijeron fuentes judiciales .



Por su parte, Alvarez les dijo a sus allegados que Ariel "le debía plata, que lo mataría y que le sacaría todos los vehículos que tenía", según declararon varios testigos en la causa.



En ese marco, para la fiscalía está probado que el 9 de noviembre, entre las 9.30 y las 13, Álvarez se reunió con Alé en la quinta, donde aquel "ejerció violencia de un modo que no se pudo establecer, que lo llevó a la muerte (a Ariel) y luego hizo desaparecer el cuerpo con el objeto de lograr su impunidad".