El salvaje femicidio de Úrsula Bahillo, la piba de 18 años que fue asesinada a puñaladas en un campo ubicado en el paraje rural Guido Spano, por el oficial de policía Matías Ezequiel Martínez (25) aún continúa estremeciendo a todos en la localidad bonaerense de Rojas.

Familiares, amigos, vecinos y ciudadanos indignados por el brutal crimen, salieron a manifestarse durante todo el día, frente a la comisaría local.

La iniciativa terminó con violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos policiales. Algunos incidentes registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales. En uno de ellos se ve cómo una amiga Úrsula recibió un balazo de goma en la cara mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia.

La muchacha agredida se llama Nerina y de milagro no perdió el ojo izquierdo. “La saqué barata, cinco centímetros más y me sacaban el ojo”, contó esta tarde durante una entrevista televisiva y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, detalló acerca de las imágenes que se viralizaron en las últimas horas.