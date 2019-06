Juan José Figueroa, sigue peleando por su vida luego de que fuese baleado en la cabeza por uno de dos delincuentes que entraron a robar a un supermercado chino donde él es custodio en Berazategui.

Yessica, su sobrina, en diálogo exclusivo con Crónica HD, aseguró que "ellos fueron a matar" a su tío, ya que "él me lo había anticipado tiempo atrás".

En cuanto a la justicia por su tío, fue contundente: "Espero que les den cadena perpetua, que se pudran en la cárcel, sobre todo a Javier Pérez, que es quién disparó a mi tío".

Además, en medio de la bronca y el llanto, dijo que "no puede ser que no tengan alma ni piedad, son dos asesinos, no uno solo. La van a pagar porque Dios es justo, y está de mi lado".

Por último, exclamó que "a este voy a ir a buscarlo yo con un montón de gente, no va a zafar".