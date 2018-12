Por María Helene Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

Silvia Ríos es la mamá de la víctima: Paola Ángela Ríos, que tenia 24 años y era madre de tres hijos. "El 6 del noviembre de 2017 mi sobrino estaba mirando el noticiero de Rosario y ve que a una chica la tiraron del séptimo piso. Si bien su cuerpo estaba tapado, la reconoce por las zapatillas", recuerda la mamá, que está reclamando que la fiscalía acuse al detenido por femicidio y no por homicidio simple como lo está haciendo.

"Yo no sé qué vínculo tenía él con mi hermana. Los vecinos decían por la televisión que no era la primera vez que se veían. También dijeron que ese día tuvieron una fuerte discusión, que después la tiró al vacío y que al rato bajó con el perro y un cigarro prendido. Se quedó mirando el cuerpo y después se fue a pasear la mascota. Nosotros queremos que se lo acuse de femicidio y le den perpetua", dice a Crónica Yesica, la hermana de Paola.

"Ninguno quiso salir de testigo. Sabemos que si la fiscalía trabajara como corresponde los llamaría a declarar y no deberían negarse ni mentir, ya que esto sería falso testimonio" agrega la mamá, que no conocía al acusado. "La primera vez que lo vi fue en la audiencia, en la que el juez pedía más pruebas".

El abogado del acusado, Norberto Arias (52), dijo que "podría ser que a ella no la hubieran tirado del edificio donde él vivía porque no había un testigo clave", recuerda la mamá, quien aclara que el juez igualmente le dictó a Arias la prisión preventiva. "Pero la carátula quedó como homicidio simple y no femicidio, porque dicen que no se probó que ellos tenían una relación", dice Silvia.

"Desde la fiscalía dicen que el cuerpo no tenía marcas de forcejeos, cuando en el velorio la revisaron y encontraron marcas que coinciden con algún tipo de pelea y autodefensa", sostienen desde el Grupo Familiares Atravesados por el Femicidio, que está apoyando a la familia que no puede pagar a un abogado. Temen que la fiscal pacte un juicio abreviado, lo cual no puede darse en casos de femicidio.