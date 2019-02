El jueves Natacha Jaitt estuvo presente en Tribunales para ver cara a cara a Pablo Yotich y Maximiliano Giusto, a quienes acusó de violación. La mediática dio una nota a Crónica HD antes de ingresar al establecimiento y se convirtió en su última aparición pública.

Durante el móvil, se la vio a Jaitt muy consternada por lo ocurrido y sin separarse de su abogado Alejandro Cipolla. "Tengo náuseas internas pero estoy acá para pedir la cárcel inmediata", dijo y alertó: "Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en la indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme luego de ese episodio. Por más que se me vea sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, que se me vienen imágenes de esa situación traumática".

Natacha finalmente se cruzó con sus presuntos violadores y los escrachó en un video. "2.30hs ESPERANDO que termine Maximilano GIUSTO, mientras PABLO YOTICH sigue en indagatoria, acá en TRIBUNALES, NI LO RECONOCÍ! salió x otra puerta , me perseguían a mi 4 policías y LO AGARRÉ GRCIAS DI/OS . ACA LO TIENEN AL OTRO VIOLADOR!!! HJDPTAAA HAGAN RT! Q SE LO VEA", escribió en Twitter.

A la salida, Natacha amenazó: "Si quedan en libertad, los mato yo. Justicia por mano propia".