La última persona que vio con vida a Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en la ciudad costera de Villa Gesell, rompió el silencio al aire de Crónica HD.

Fiamma atiende el kiosco ubicado frente al lugar donde ocurrió la pelea y fue quien le vendió el helado que estaba comiendo cuando lo atacaron brutalmente. "Lo estaban pateando entre varios cuando estaba inconsciente y tirado en el piso", contó en diálogo con el programa Solo Periodismo.

La joven relató que tras salir del boliche, Fernando le contó a un amigo que le quisieron pegar entre 6, pero no lo habían logrado. "Salieron del local y estaban hablando de que no iba a pasar nada. No se lo veía preocupado por lo que había pasado adentro", señaló.

"Fernando estaba comiendo un helado, salieron un montón de chicos corriendo y lo agarraron entre todos. Lo estaban pateando entre varios cuando estaba inconsciente y tirado en el piso", señaló la testigo y aseguró que la seguridad del local bailable Le Brique "estaba mirando y no hacía nada para frenar lo que estaba pasando".

En ese marco, indicó que su novio, que se encontraba con ella el local, se acercó a ver que era lo que estaba pasando y los atacantes le dijeron que "no se meta" porque "le iban a pegar a él también"

"Nadie se metió en la pelea. Estaban todos grabando y se escuchaban muchos gritos. En un momento le dijeron ´matalo, vos podés´", afirmó y sostuvo que la ambulancia "tardó más de media hora en llegar".