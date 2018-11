El vigilador privado de 68 años, Ramón de Jesús Quintana, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando intentó evitar que dos motochorros asaltaran a una vecina con su bebé en brazos en la localidad Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.



El hecho ocurrió el sábado sobre General López entre Remedios de Escalada de San Martín y Leandro N. Alem.



El hijo de igual nombre, Ramón, declaró que no hubo un intercambio de disparos porque su arma no accionó cuando intentó utilizarla. Su papá escuchó los gritos de una vecina a la que estaban asaltando y fue inmediatamente a socorrerla.



"Lo mataron como un perro. Él vio que estaban forcejeando y fue a ayudar a la mujer pero no vio que había un segundo delincuente esperando en la moto. Este fue quien le pegó tres tiros en la cabeza. Intentó defenderse pero no le salieron los disparos", siguió.



En este sentido, confirmó que venían de un raíd delictivo. Su padre recién ingresaba en su turno de las ocho de la noche y lo mataron quince minutos después. Ramón agregó: "Hace seis años que estaba trabajando en negro y murió por $ 300. Él era jubilado y no le alcanzaba. Mi viejo era el mejor".



"Nadie se hace cargo de nada. La policía tiene el número de patente y nada más. Ayer vine y todavía estaba la sangre de él en el suelo. Pido que se haga justicia, estamos solos. Mi mamá se sentía mal pero nunca llegó la ambulancia. Tampoco nos llamaron del municipio", criticó.



En este sentido, manifestó: "La vecina asaltada tampoco quiso declarar porque tenía miedo a las represalias de los delincuentes. Le pido a los vecinos que declaren lo que vieron porque solos no podemos hacer nada. Solo nos llamó la policía para saber de donde sacó el armo pero no para darnos una mano".



"No voy a parar hasta que encuentren a los que mataron a mi papa", concluyó.



Las declaraciones