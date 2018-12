Una mujer de 45 fue secuestrada, violada y torturada por siete policías bonaerenses tras negarse a pagar coimas mientras trabajaba en su puesto de la Feria de Olimpo, situada en la ciudad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Liliana Herrera (45) se animó a relatar ante las cámaras de Crónica HD el aberrante episodio del que fue víctima en junio de 2016. La afectada manifestó que policías de la Comisaría de Lomas de Zamora le reclamaron coimas y, al negarse, la secuestraron, violaron y torturaron.

Los policías bonaerenses la metieron a la fuerza a un patrullero, la insultaron y, mientras la trasladaban a la Comisaría, no paraban de golpearla, recordó Liliana.

Al llegar al establecimiento, la metieron en una oficina y, entre siete policías, la obligaron a desnudarse mientras la insultaban. "Negra sucia, no me trajiste los 5 mil pesos", le dijeron.

"Eran siete tipos y una mujer. Me desnudaron. Me golpearon. Me orinaron"

"Eran siete tipos y una mujer. Me desnudaron. Me golpearon. Me orinaron. Me sacaron todas las pertenencias. Sabían donde estaba mi hija. No me dejaron ni ir al baño. Me descompuse. Viví un infierno", recordó la víctima.



Agregó: "Luego, la mujer policía me llevó a otro cuarto, me puso contra la pared y me colocó un arma en la cabeza. Un hombre me preguntó qué estaba dispuesta a entregar por mi libertad, se empezó a sacar los pantalones, me tocó y hizo lo que quiso conmigo".

Detalló: "Se burló de mi. Me decía que no me depilé. Nadie me pudo ayudar. Nadie hizo nada. Le supliqué que no me torturara más. Le dije que había sufrido un aborto una semana atrás y no le importó".

"Solo pido Justicia. No puedo trabajar, no puedo vivir tranquila. Ellos están libres. Amenazaron con matar a mis hijos. Ahorcaron a mi marido, lo apuñalaron y lo metieron preso a un día del juicio contra ellos", manifestó la víctima al concluir.