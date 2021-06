Una mujer y su hijo de 3 años vivieron un violento robo en la puerta de su casa en San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza. Las víctimas salían del domicilio a bordo de su auto cuando fueron abordados por delincuentes armados. El asalto fue registrado por las cámaras de seguridad de un vecino.

Todo ocurrió poco antes de las 8 de la mañana de este martes en un domicilio situado en Cabrera al 1100, donde la mujer salió con su Chevrolet Onix para llevar a su hijo al jardín de infantes. En ese momento, un Renault Logan frenó y bajaron dos delincuentes armados que amenazaron a la víctima para que les entregue el vehículo.

La madre, identificada como Gimena, contó que sacó el freno de mano del auto cuando vio a los ladrones y que uno de ellos le disparó, aunque el tiro no salió. "Me agache y lo único que pensaba era en mi hijo que estaba en el asiento de atrás”, aseguró.

“Les gritaba que por favor que me dejen sacar a mi hijo. Cuando pude bajar, abrí la puerta de atrás, que estaba trabada, y lo arranqué del asiento, porque me dio la sensación de que se lo iban a llevar porque no lo habían visto”, explicó al canal C5N.

El auto robado fue encontrado abandonado en la localidad de Virrey del Pino, aunque faltaban algunas pertenencias de la mujer, como su cartera y celular que habían quedado dentro del vehículo.

"Mi hijo está muy bien, porque no se dio cuenta del todo de lo que estaba pasando. Lo único que pude hacer fue sacarlo del auto y abrazarlo. Él se hizo una bolita, mientras esperamos a que los ladrones se vayan", indicó la víctima, que fue socorrida por los vecinos que escucharon los gritos.

Y concluyó: “Estoy asustada, con miedo. Pienso que pudo haber pasado cualquier cosa. Ahora, viendo el video del robo, entiendo que podría haber perdido la vida en un instante. Nuestra vida no vale nada para ellos”.