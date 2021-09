El dicho popular de que los ladrones de antes tenían "códigos" a diferencia de los ahora, parece no aplicar para un delincuente "pidió disculpas" luego de que atara a los dueños de una casa y no se llevara nada, ya que admitió haberse equivocado de vivienda.

El desconcertante hecho ocurrió este viernes y fue denunciado en la comisaría 21 por una de las víctimas, y relató lo sucedido. En ese sentido, el delincuente había ingresado a una casa ubicada en Francia al 5400.

Según consignaron fuentes policiales al medio La Capital, tras amenazar con un arma de fuego a las tres personas que había en el domicilio, el ladrón ató con precintos a las víctimas y empecinado, decidió buscar algo en particular, por lo que revolvió cada rincón de la casa.

Tras unos minutos, frustrado, el ladrón no encontró lo que buscaba y confesó que se había equivocado de dirección, por lo que les pidió disculpas y huyó como si nada hubiese ocurrido.

Más allá del mal momento y el nerviosismo que vivió la familia, ningún integrante salió herido, ni tampoco debieron lamentar la sustracción de objetos o algún dinero.

Le robaron 400 mil pesos, pero la abrigaron para que no se enferme

Si de "códigos de ladrones" hablamos, hace unas semanas una mujer de 77 años que vive en La Plata denunció que un grupo de ladrones la despertaron a mitad de la madrugada, le robaron 400 mil pesos, pero aseguró que uno de los delincuentes la abrigó y le puso un almohadón en los pies.

"El más bajo de estatura de los dos, enseguida me cuidó; del frío. Me hizo sentar en una silla en el cuarto de mis hijos, me puso una frazada encima y como estaba descalza, también me protegió los pies con almohadones", contó la mujer al medio local El Día.

Pese a que la mujer intentó disuadir a los ladrones de su accionar delictivo asegurándoles que no tenía los dólares, la señora contó que le "revisaron tanto los muebles que al final encontraron los 1800 dólares". Según ella, "no recordaba que tenía ese dinero".

"Por suerte no me pegaron", sostuvo la víctima, luego de que contase que uno de los ladrones le había dicho a su cómplice "amable" que le tenían que "haber dado un mamporro".

Además de los 1800 dólares, los delincuentes le sustrajeron 11 mil pesos y 500 euros. También se llevaron televisores, celulares y huyeron en el auto marca Ford Ka de la señora.

“Hasta agarraron un acolchado, que me parece que lo usaron para envolver los dos televisores”, dijo la mujer en diálogo con el medio platense.

Al parecer, los ladrones tenían “el dato” de que la mujer guardaba esa cantidad de dinero, ya que, según ella, le habían preguntado dónde escondía la cifra exacta de 1800 dólares y también los euros.