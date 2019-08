En el barrio Nuevo Argüello, en Córdoba, una familia fue víctima de dos jóvenes ladrones, de 16 y 18 años, que ingresaron a su vivienda y tras hacerse de varias pertenencias, secuestraron a una chica de 15, a quien al menos uno de ellos violó minutos después en un terreno baldío.



Según detalló Jorge, el padre de este clan, todo sucedió cuando salió para acompañar a su esposa hasta la parada del colectivo, situación que le llevó un máximo de 20 minutos, y al regresar sus hijos detallaron el ataque vivido.

"Esto fue el sábado pasado. Me levantó temprano, como lo hago habitualmente a las 7 de la mañana para acompañar a mi señora que se tiene que ir a trabajar en ese horario pero la acompaño siempre hasta la parada del colectivo dado que vivo enfrente de un descampado. Estoy rodeado por un descampado. Son aproximadamente 10 hectáreas de campo", dijo el hombre al recordar la jornada que lamentablemente le cambió la vida para siempre.



Segú detalló: "Voy hasta la parada del colectivo dejando a mis tres hijos en la cama, durmiendo. Ella (su esposa) se toma el colectivo y vuelvo para mi casa. Cuando llegó me encuentro conque los sujetos que yo había visto previamente, prendiendo una fogata en la esquina de mi casa, y son dos vecinos que conozco, me habían revuelto todo y me faltaban una cantidad de cosas, pero por sobre todo me faltaba mi hija, la de 15 años".



"Prendo la luz y automaticamente se me avalanzan mis otros dos hijos, diciendome con lágrimas en los ojos y desesperadamente: ´Papi, papi nos entraron a robar y se llevaron a Juliana´", comentó a la prensa local el padre de la joven abusada por vecinos.



"Fue algo terrible, una sensación espantosa e inexplicable" dijo y agregó: "Salgo desesperadamente a buscarla, miro alrededor y hay todo campo, no sabía para donde salir corriendo para buscarla. Automaticamente llamo a la policía y pido ayuda a los vecinos. Salieron todos los vecinos, se demoró 5 minutos en caer siete patrulleros para ayudarme con la búsqueda de la criatura que era lo principal más allá de las otras cosas que me robaron".



En plena búsqueda, la familia y varios vecinos, vieron a uno de los jóvenes caminando por el mencionado baldío y atrás suyo a la joven víctima de abuso. Fue así como la policía logró capturar al malviviente, de 16 años. "Mientras la buscábamos vemos a unos sujetos que antes habíamos visto frente a mi casa. Uno venía del lugar donde se cometió la violación, y luego aparece mi hija", subrayó Jorge.



Más tarde, en otras declaraciones a la prensa, sostuvo que luego se enteró que de los dos ladrones "uno robó las cosas y el otro se llevó a mi hija".



Ante la cosulta de como se encuentra la joven manifestó: "Está mal, le cagaron la vida". Por su parte, y tras recibir atención médica y psicológica, la menor declaró en el Polo de la Mujer de la citada provincia.



En tanto, en la denuncia se advierte que el pervertido intentó abusar de la joven en su propia cama, frente a sus hermanos, y más tarde la secuestró.

Por último, el adolescente detenido se encuentra en el Complejo Esperanza, mientras que la policía intenta dar con el atacante de 18 años, señalado como autor del abuso sexual.