El ex asesor del fallecido fiscal Alberto Nisman recibió la noticia de su procesamiento durante una entrevista realizada por Chiche Gelblung en los estudios del canal Crónica TV.



El técnico informático manifestó que "se esperaba esto" y cuando le consultaron por la causa del procesamiento dijo no tener idea. Y adelantó: "Tal vez no apelemos, habría que ver qué es lo que dijo el juez".



Cuando salió, habló con la prensa y dijo que "se va a cometer una injusticia, ya el hecho de que esté procesado es una injusticia".



También dijo estar "muy nervioso, tenso" y agregó: "No me dieron los detalles porque no hablé con los abogados. Tarde o temprano se va a resolver".