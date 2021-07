Policiales 17-07-2021 23:32 Desnuda y con droga en la cama: el triste final de Natacha Jaitt

Sus comienzos fueron como actriz erótica. Participó del ciclo Bailando por un Sueño de ShowMatch y se hizo famosa por protagonizar un orgasmo en vivo. "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca", había avisado. Sin embargo, falleció con apenas 41 años.