Dos empleadas de un comercio de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca se enfrentaron a los golpes con dos delicuentes armados, que se llevaron dos mil pesos y escaparon a los tiros.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió el último lunes por la noche, en un comercio ubicado Martín Gil y Pacífico, barrio Vista Alegre, cuando los sujetos encapuchados sorprendieron a las trabajadoras y las trataron de intimidar, gatillándole a una de ellas en la cabeza.

Lejos de resistirse, las valientes mujeres, una de ellas con un cuchillo, se enfrentaron con los ladrones, quienes dispararon en un par de oportunidades al aire con la intención de amedrentarlas y se retiraron con 2000 mil pesos que lograron sacar de la caja registadora. Las imagénes quedaron registradas en la cámara de seguridad del local.



Según trascendió, las dos empleadas identificadas como Antonela Coñuen y Marisa Rivera intentaron calmarlos hasta que una de ellas comenzó a arrastrar a uno de los ladrones por el pasillo del comercio. "Agarré a uno por atrás y el otro me gatilló dos o tres veces, pero no salían las balas. Así que lo seguí agarrando y lo arrastré. Mi amiga gritó que no tenía balas, pero enseguida cargaron el arma y disparó al techo", dijo una de las trabajadoras.

Antonela, agregó: "Acorralaron a mi compañera que salía con un cuchillo de la cocina y la empezaron a amenazar. Le dije que no había plata porque un lunes no es tan fácil de recaudar".



Por su parte, Paula Aguilera, dueña del comercio, afirmó que luego de ver los videos "les dije que sea la última vez porque podría haber pasado algo peor". Personal de la comisaría quinta con jurisdicción en la zona realizaba distintos operativos en búsqueda de los dos ladrones, aún prófugos.