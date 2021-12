La brutalidad del crimen de Lucio Dupuy, de 5 años, conmocionó al país. En las últimas horas dieron a conocer que las detenidas por el asesinato, Magdalena Espósito Valenti (24), madre del chico, y Abigail Páez (21), su pareja, tendrán distintos abogados, lo que supone que habría acusaciones cruzadas sobre lo que ocurrió el pasado viernes 26 en la casa donde vivían con el niño en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

“Me pareció prudente que se designe otro defensor, para que ambas tengan garantizado su derecho a defensa”, explicó la defensora oficial Silvina Blanco, que representa a Espósito Valenti, después de haber mantenido una reunión con ambas mujeres que están detenidas en la provincia de San Luis.

La abogada indicó a El Diario de La Pampa que las encontró "abatidas, angustiadas y desorientadas" y que "se dieron circunstancias que me dieron a pensar que debía haber otro defensor”, ya que las dos imputadas podrían tener intereses contrapuestos en la causa.

Respecto a las responsabilidades de cada una en el crimen, Blanco contó que hay un video de una cámara de seguridad del día del hecho que muestra que Páez y Espósito Valenti salieron a las 19.30 de la casa a bordo de una moto. El nene, en ese lapso que Abigail dejó a la madre en el trabajo, estuvo solo en la casa.

“Hay alguna cámara que da cuenta de que se retiraron del domicilio a las 19:30 horas, donde la pareja lleva a la mamá de Lucio al Mercure a trabajar”, dijo.

Las imágenes confirmarían que Espósito Valenti no estaba presente cuando Lucio fue llevado a la sala del barrio para que lo atendieran por una descompensación.

“Dentro de los informes que he tenido acceso, no se ha advertido una situación de maltrato previo, es lo que han informado los organismos hasta el momento. Todo será materia de investigación”, agregó la abogada, quien remarcó que aún no sabe si los golpes que provocaron la muerte de Lucio fueron hechos por ambas detenidas o por una sola.

Al ser consultada sobre si hubo abusos Blanco se negó a responder, pero adelantó que en caso de confirmar la acusación por abuso sexual de parte de los fiscales y la querella de la familia, el juicio no sería oral y público sino privado.