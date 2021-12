Las organizaciones llevan sus propios registros de los femicidios, al no haber uno unificado a nivel nacional. Por ejemplo La Casa del Encuentro tiene una estadísticas de 251 femicidios de mujeres y niñas 10 trans / travesticidios, 20 femicidios vinculados de varones. El prepuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad aún no se terminó de ejecutar.

Las cifras oficialesde femicidios de este año son las que elabora la Corte Suprema de la Nación y recién serán divulgadas cuando finalice diciembre, distintas organizaciones de la sociedad civl tienen sus propias estadísticas actualizadas mes por mes que realizan con criterios propios y, por ese motivo, difieren en la cantidad e víctimas.

“Si bien restan unos días para que finalice el año, podemos decir que por segundo año consecutivo el ministerio subjecuto el presupuesto, lo que implica es que las políticas públicas no están llegando a las mujeres. Hay un segundo plan nacional con distintos programas que todavía no terminan de ponerse en funcionamiento. Están diciendo que tienen solamente un 53 por ciento de presupuesto ejecutado, el 47 en los días que quedan cuando sabemos que las fiestas y todo lo que implican diciembre en lo que es fin de año para todas las instituciones ”, dice a Cronica.com. ar la abogada Laura Novo de la Casa del Encuentro.

El ministerio recibió en el 2021 $ 11.400 millones extra, dividido en tres partidas que se le otorgaron en los últimos meses. Para diciembre de este año, el ministerio es la tercera cartera con mayor subejecución presupuestaria, con un 53% de ejecución.

El crédito presupuestado para el año 2021 era de $ 6.200 millones.

“Lo preocupante de esto es que vemos las cifras de femicidios crecen, más programas, más mujeres pidiendo ayuda al Estado y esa respuesta no está. No sabemos por qué dado que no hay un informe de lo que pasa en cada provincia por ejemplo ”, agrega y reclama: “Los servicios no volvieron a funcionar de forma integral después de dos años de pandemia. La política pública no está llegando en forma correcta a todas las mujeres que lo necesitan ”.

“Las cifras son cada vez más alarmantes y año tras año con las mismas provincias que“ destacan ”. Faltan respuestas ”, sostiene Novo.

Los datos de la Casa del Encuentro en lo que va del año

La ejecución para el 1º de diciembre del 2021 es, según se informa en el sitio web Presupuesto Abierto, del 53,4%. Es el tercer porcentaje más bajo de ejecución de toda la Administración Nacional para diciembre, solamente superado por el Ministerio de Seguridad (51,8%) y la Secretaría de Comunicación y Prensa (47,4%). La mayor parte de las jurisdicciones tiene un porcentaje de ejecución de entre el 70 y el 80%.

“Es una lectura crítica la que venimos haciendo desde el año anterior de la gestión, para un ministerio que aborda las desigualdades de género y la violencia machista claramente hay un límite en ese presupuesto otorgado que no contemplan la dimisión de la problemática”, dice a Cronica.com.ar Gabriela Sosa. Coordinadora de la Mesa Nacional de Género de Libres del Su r.

“Por otro lado hay una mala gestión, ese presupuesto que creemos que debe ser mayor, ha habido una manera vergonzosa de ejecutarlo. No preocupa las beneficiarias del programa Acompañar son escasas, chico el porcentaje en relación a las violencias que atravesamos de manera cotidiana. Mujeres que necesitarían de un acompañamiento del Estado para salir de las violencias y lo económico es un elemento central de sus dependencias a sus agresores ”, explica.

“Un problema son los montos destinados al Ministerio de las Mujeres, un presupuesto pequeño, y por otra de gestión, que ejecutado por debajo de las necesidades”, afirma.

“Es necesario incremento de presupuesto para fortalecer los estados locales, las organizaciones, para generar impacto espacio público, un registro único, invertir en tecnología para la prevención de los femicidios. Hay una cantidad de iniciativas propuestas que el Estado debería invertir ”, sostiene.

Los datos de Mumala en lo que va del año.

“Nos sigue preocupando que haya municipios que no cuentan con lo que necesitan. Necesitan pulsera tanto para él como para ella, la mujer puesta en conocimiento cuanto el agresor está cerca. Hay pocos, dónde está ahí el presupuesto. Hay que accionar donde más se ve la emergencia en estas mujeres que están tan vulneradas y necesitan ayuda eficaz ”, dice Marcela Morera de Familiares Atravesados por el Femicidio.

“El dinero donde tiene que estar para atender las emergencias de las mujeres que estaban en peligro. Dónde está el abogado gratuito para la víctima no existe ”, agrega.

Dentro de los casos registrados por La Casa del Encuentro, en 31 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia previa contra su agresor, 20 de los cuales tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.

