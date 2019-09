El fiscal federal Cristian Rachid, que investiga la muerte de José Javier Bechis, un soldado voluntario de 19 años perteneciente al Grupo de Artillería 7 que se produjo este lunes en una práctica de tiro en Salinas del Bebedero, dijo que "no se puede descartar judicialmente ninguna hipótesis; la investigación va a fondo".



El joven, que había ingresado al Ejército hace tres semanas, recibió un disparo en su hombro izquierdo y tras el impacto, habría sufrido un paro cardíaco en el polígono de tiro, a 47 kilómetros de la capital de San Luis.



Rachid dijo en diálogo con la prensa local que, según la versión militar, se trató de "un proyectil de disparo de un FAL" en medio de unas maniobras de "limpieza" de una de las armas, cuando uno de los practicantes "habría accionado el fusil" e impactado en la víctima.

LEÉ TAMBIÉN: Un soldado murió en un entrenamiento militar en San Luis

El fiscal sostuvo que no se "descarta, ni siquiera, que no haya sido un homicidio intencional" o de una "imprudencia", por lo que hay que determinar quiénes "son los responsables".



Para ello se tomarán declaraciones a las personas involucradas, se realizarán pericias sobre las armas y luego "eso se conectará con el resultado de la autopsia, de esta forma se llegará a una idea más clara en materia judicial", explicó el fiscal.



"Es de esperar que si se trata de una práctica, es controlada, con previa instrucción teórica; estas cosas no deberían pasar, por eso no se puede descartar judicialmente ninguna hipótesis y la investigación va a fondo en ese sentido", añadió.

La mamá de José relató que el joven estaba "muy contento" en el Ejército (Gentileza: Diario La República).

La madre del joven, Gabriela Alejandra Flores (47) señaló que dos tenientes la notificaron de la muerte de su hijo y le dijeron que a un compañero "se le había escapado un tiro accidentalmente, le pegó en el hombro y cuando cayó le penetró en el corazón".



Relató que el joven había ingresado tres semanas atrás al Ejército como soldado voluntario, que "estaba muy contento" y que el domingo bien temprano salió a Salinas del Bebedero hacia una práctica de tiro.

El joven era el mayor de tres hermanos y vivía con su familia en la capital de San Luis.

Por su parte el Ejército Argentino dio a conocer un comunicado en el que se indicóque el hecho "fue provocado por disparo de arma de fuego en forma accidental" mientras se desarrollaban actividades de práctica de tiro en el Campo de Instrucción Salinas del Bebedero.

LEÉ TAMBIÉN: Murió el policía baleado mientras trabajaba como Uber

"Sucedido el hecho, el soldado Bechis recibió atención médica inmediata y fue evacuado en ambulancia a la localidad de San Luis para obtener una atención de mayor complejidad, falleciendo durante el trayecto", aclararon.

"La Guarnición Militar San Luis –indicaron- está abocada a dar contención a la familia y amigos del Soldado, acompañándolos en este difícil momento".

Tras el hecho, se dio aviso a la comisaría de Beazley e intervino el juez federal, Esteban Maqueda.