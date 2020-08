El único prófugo de la justicia por la muerte de la mujer policía Micaela Romero, en la localidad bonaerense de Quilmes, Pablo Montenegro, subió a las redes sociales unas fotos con un uniforme policial puesto en la cuales se muestra provocando, lo cual causó indignación en familiares y amigos de la víctima.

Las fotografías, subidas a la red social Facebook, llegaron a la justicia y tienen una explicación. Es que, Montenegro (quien habría participado del homicidio de la efectivo) tuvo una corta relación con una oficial de la fuerza de seguridad porteña.

Pablo Montenegro, con el uniforme policial de su ex pareja ( Facebook).

En el momento en que existía esa relación, el sujeto se habría sacado las fotos en la que aparece con la campera, cinturón y gorra que serían de la agente.

Por pedido de la fiscalía que investiga el caso, Personal de Desempeño Profesional entrevistó a la policía y la mujer admitió que tuvo una relación de tres meses, entre fines de 2018 y principios de 2019, con el prófugo. Según declaró, no sabe cómo adquirió las prendas que luce en la foto.

Esta es la otra foto subida por el prófugo (FacebooK).

"No lo volví a ver ni sé nada de su vida. Lo conocí hace más de un año y no me interesa. No quiero tener problemas con mi trabajo ni con mi pareja actual", aclaró en redes la agente involucrada.

Romero, integrante de la custodia de la Quinta de Olivos, fue asesinada el domingo cuando salió a comprar cigarrillos junto a un amigo. Estaba de civil y no tenía su arma reglamentaria porque tenía licencia médica.

¿Cómo ocurrió el crimen de Micaela Romero?

Seis delincuentes en tres motos los interceptaron y, sin mediar palabras, uno de ellos le disparó a la agente de la PFA.

"Le sacaron el celular y las zapatillas a este chico, Micaela no quiso entregar un celular y le dijeron ella es 'cobani' y le pegaron a secas un disparo en el pecho, la reconocieron", dijo Sara, una tía de la víctima.

.

Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y murió a los pocos minutos producto de la herida recibida.