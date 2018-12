Hay dos detenidos por el crimen.

La madre de Exequiel Aarón Neris, el joven de 21 años que fue asesinado en Posadas, Misiones, por hinchas de Boca cuando salió a festejar el triunfo de River reveló que, antes de morir, su hijo aseguró que lo atacaron por festejar el partido.

"Me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River", dijo la víctima a su madre instantes previos a fallecer. La mujer agregó: "No tuvo chances de defenderse porque todavía estaba en proceso de recuperación a causa de un accidente con su moto que lo obligó a pasar por el quirófano para reconstruir una de sus piernas".

Según relató Lucía Ramona Neris, de 47 años, su hijo alcanzó a correr unos metros hasta que se cayó cerca de la casa de un amigo y pidió que avisaran a su familia. La víctima fue trasladada al Hospital René Favaloro, donde falleció.

"Mataron a mi hijo, apenas caminaba, se había operado y tenía tres clavos en una pierna porque se cayó de la moto hace pocos meses. Acababa de rendir uno de los exámenes para entrar al Servicio Penitenciario Provincial, era muy joven y disfrutaba jugar al fútbol, era el único de River de mis hijos y no tenía problemas con nadie en el barrio, menos por fútbol", dijo la mujer a Primeraedicion.com.ar.

Momentos previos a morir, manifestó desesperado: "Me muero, me muero, me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River".

Según las fuentes, el joven recibió una herida cortante a la altura del fémur de su pierna izquierda al ser atacado cerca de las 22.30, en las calles 135 y 108 de la chacra 247 de la capital misionera.



La víctima quedó tendida en la calle y los vecinos alertaron de lo ocurrido a la Policía, tras lo cual Neris fue trasladado al Hospital Favaloro, desde donde lo derivaron al Madariaga en el que finalmente murió.

En tanto, efectivos de la comisaría 13ra. detuvieron luego a dos sospechosos de 30 y 22 años, quienes fueron señalados por testigos como los autores del ataque en el que fue asesinado Neris, dijeron los informantes.



Los pesquisas policiales continuaban esta tarde con las diligencias en procura de determinar los motivos del crimen.