Lautaro Saucedo murió el 29 de octubre en la ciudad de Santa Fe. Un policía de civil lo mató por la espalda luego de que el adolescente, hijo de otro policía, intente robarle a una anciana. En las imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo la mujer se defiende, el joven se da vuelta y la mujer lo llama para darle algo. Luego, el chico sale corriendo.

En ese momento, el subcomisario Olivares, que cumplía con una custodia de un camión de bebidas en forma irregular, tras observar el hecho desde varios metros de distancia intervino y realizó disparos a la distancia contra el joven por la espalda.

El papá de Lautaro, Walter Saucedo, habló sobre el caso: “Me asomé por la ventanilla y vi a mi hijo tendido boca abajo, me agarré la cabeza con las dos manos y me arrodillé a su lado. Lautaro decía ‘me duele mucho la panza’. Su mano estaba fría y ahí me di cuenta de que estaba malherido”, recordó Saucedo.

También reveló cuál fue el último diálogo con tuvo con su hijo. “Le dije que se quedara tranquilo y me contestó: ‘Pa, perdoname’. Me pidió disculpas por la clase de persona que soy yo, por los valores. Le dije: ‘Yo te cuido'”, contó en una entrevista a un medio de Santa Fe.

Y agrego: “No se puede permitir, como miembro de las fuerzas de seguridad e integrante de la sociedad, que se tome justicia por mano propia, porque estamos en una democracia en la que existe los tribunales y los brazos, que somos nosotros”.

El subcomisario Olivares está imputado con prisión preventiva por los delitos de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad”.