Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

Una vez más la indignación le ganó al sopor de los cinco meses de cuarentena. Este fin de semana, los peluqueros bonaerenses abrieron sus locales después de meses sin trabajar, pero en Olivos, en el partido de Vicente López, un menor y un adulto intentaron robar la recaudación a su estilista, después de haberse cortado el pelo.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en un comercio ubicado en las calles Coronel Francisco Uzal y Debenedetti, donde el propietario reabrió sus puertas esta semana. "Los dos entraron con turno. Eran un chico de 11 y un mayor", contó a Crónica el dueño del local, Leandro Casado.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del local se ve que, luego de terminar el corte y mientras el estilista acomoda sus elementos, el menor se acerca a su acompañante, al que le entrega un arma, con la que éste apunta al peluquero y lo obliga a ir a la caja. "Lo tenían todo pensado, el arma la tiene el pibe, porque, si los agarran en la calle, es menor. Es tan extraño que logren pensar en esas cosas, de hecho, cuando el peluquero que los atendió fue a declarar, tardó más en la comisaría que ese chico, que salió inmediatamente con la mamá", dice Casado, a quien no llegaron a robarle le recaudación porque el joven encargado del negocio se resistió, aunque le pegaron entre los dos ladrones, que fueron detenidos horas más tarde, robando en otros comercios de la zona.

El propietario de la peluquería que lleva su nombre afirmó: "Le pegaron con la culata de la pistola y el nene le daba patadas. Lo peor es que, con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho". Con la cantidad de medidas de seguridad que se les pide, este tipo de comercios trabaja al 30% de lo que atendía antes, pero, a pesar de eso, el profesional no se queja.

"En estos cuatro meses me endeudé para mantener la peluquería, que tengo desde hace 20 años; tengo toda la gente en blanco, todos los días pensaba en cerrar, pero no puedo dejarlos en la calle", explicó el estilista, que este año esperaba recuperarse de los últimos dos años de crisis, pero sus planes se empañaron por el Covid-19.

"Me tuve que poner a vender comida para sobrevivir, estoy fundido, y ahora esto fue tremendo. Necesito trabajar para pagar los créditos que contraje para no cerrar", explicó. Entra los datos que intranquilizan a los comerciantes, según la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, hubo más de 1.600 robos a comercios desde la reapertura de la actividad comercial, después de la cuarentena preventiva.

Por eso, Casado contó a Crónica que, para preservar a los empleados, desde la autorización para volver a abrir se atiende a puerta cerrada y bajo el estricto control de cámaras de seguridad, pero, además, en los comercios de la zona se contrató un control privado y se organizó una alarma vecinal que los mantiene contactados.

"No puedo negarme a abrirle a alguien que se quiere atender juzgando por las apariencias, está lleno de gente honesta que se viene a cortar el pelo y tiene el derecho de hacerlo. Somos una peluquería de barrio, generamos lazos con los clientes, esto del nene robando me dejó muy impactado", afirmó el peluquero, que ahora admite tener miedo de las represalias: "Esta gente entre y sale, nosotros siempre que nos robaron les damos todo para evitar problemas, pero el empleado se defendió porque sabe todo lo que estamos luchando para salir a flote. Lo que me tiene intranquilo es que quieran volver para vengarse de que los denunciamos".