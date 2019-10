Leila tiene 18 años y fue recientemente rescatada de un verdadero calvario al que era sometida por su pareja, de 38 años. El hombre la tenía retenida contra su propia voluntad, era abusada, golpeada y amenazada para que no escape. "Siempre la amenazaba que si se iba nos iba a matar a nosotros", relató Nadia, su mamá en diálogo exclusivo con Crónica HD.

"Habíamos discutido hacía cuatro meses, y ella se había ido de casa. Después me entero que se había juntado con ese chico. Nunca me podía comunicar con ella, los vecinos me decían que la saque de ahí por eso me fui hasta la casa", comenzó relatando al mujer,

"Un día fui al domicilio porque pensé que él no estaba. Pero me abrió la puerta y le dije que quería hablar con ella porque el hermano estaba grave. Ahí se acerca ella a la puerta, le cuento y me dice bueno má. Pero después entra, le pregunta a él pero no quiere que salga, entonces la abrazo y le digo si necesita que te ayude. 'Si má ayudame', me dijo", relató la madre.

Ese día "ella tenía un short de fútbol y tenía todas la piernas moradas. Un día ella intentó escaparse y él le dio con una vara de metal, la dejó varios días sin caminar", agregó la señora para graficar los malos tratos a los que era sometida su hija. "Siempre la amenazaba que si se iba nos iba a matar a nosotros", agregó.

La mujer también dijo que tiene miedo porque "dicen que me van a prender fuego la casa si no retiro la denuncia. Me van a poner seguridad y también me van a dar botón antipánico". Por último, sobre el estado de su hija, la mujer relató: "Le hicieron una revisación en cuerpo médico la asistieron mucho, violencia de género también la asistió. Está muy mal, lloró toda la noche".