Sus gritos probablemente le salvaron la vida. Y los vecinos que no hicieron oídos sordos, también sumaron para que esta mujer no se convierta en una nueva víctima de femicidio. En la capital tucumana, una señora de 66 años fue brutalmente golpeada por su novio, 41 años menor que ella, que no conforme la roció con kerosene y amenazó con prenderla fuego.

El hecho ocurrió el martes a la tarde en una vivienda situada en pasaje Vera y Aragón 2700 y fue alertado a la policía por los vecinos, que escucharon los gritos de la mujer. A los pocos minutos llegaron al lugar efectivos la Dirección General de Prevención Ciudadana 911, quienes encontraron a la víctima de 66 años en el piso de la casa con signos de haber sido golpeada y con un fuerte olor a combustible en su cuerpo.

En el mismo domicilio estaba el joven 25 años que terminó detenido acusado de atacar a golpes e intentar prender fuego a su pareja, que fue trasladada al Hospital Centro de Salud, donde informaron que se encuentra estable y fuera de peligro. En tanto, el acusado fue trasladado a la comisaria de la zona donde quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal II Nominación.