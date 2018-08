Estafadores fingieron ser parte de una empresa y le notificaron que había ganado un premio tras salir sorteado. Con ese ardid, delincuentes estafaron en 250 mil pesos a un joven de Plottier, en la provincia de Neuquén. "Nos decían que eran representantes de la empresa extranjera Verizon y que habíamos ganado 100 mil pesos y un celular por salir sorteados entre 1500 líneas telefónicas”, explicó el damnificado a La Mañana de Neuquén.

Para sostener la trampa, los estafadores, que se comunicaban con un celular con característica de Córdoba, le enviaron por mensaje una página web trucha que simulaba ser de la empresa en la que explicaban el sorteo, y en su discurso simularon estar llamándolo desde una oficina.

La maniobra que ejecutaron era rápida y concreta: le pidieron que se acercara a un cajero y una vez ahí lo persuadieron para que realizara “transferencias simbólicas” a otras cuentas por la suma de 50 mil pesos. De esta forma, el joven denunció haber repetido la transacción a cuatro cuentas bancarias.

“Nos decía que ese dinero que yo le transfería iba a una cuenta y que después se me iba a devolver junto con el premio”, confió el joven y agregó: “Es muy rápido, el tipo está constantemente hablándote y diciéndote qué tenes que hacer, te pide información de lo que ves, te va guiando para que les transfieras dinero”.

“Después de eso, mi esposa se dio cuenta de que era todo una estafa y fuimos a hacer la denuncia a la comisaría de Plottier”, aseguró la víctima. Al día siguiente decidieron ampliar su denuncia en el departamento de Delitos Económicos. “El oficial me dijo que era muy probable que se trate de la banda que hace un tiempo se logró desbaratar junto con la Policía de Córdoba en la que el líder estafaba desde la cárcel”, sostuvo el joven.

Sin embargo, luego de hacer la denuncia los delincuentes continuaron con sus llamados. “Siguieron por tres o cuatro días más, nosotros les seguíamos la corriente. Me decían constantemente que no era una estafa, que eran una empresa seria”, afirmó la víctima y agregó: “Me volvieron a pedir otros 20 mil pesos para abrir una nueva cuenta y ahí devolverme el dinero y la suma del premio pero no se los transferí. Se manejan con mucha impunidad”.