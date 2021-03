Un hombre de 41 años fue acusado de abusar sexualmente de una nena de 4 años en el interior de la peluquería de su esposa en Tandil, mientras la mujer y la mamá de la chiquita estaban en el lugar. El aberrante episodio quedó filmado por las cámaras de vigilancia del propio local. Tras profugarse, los vecinos quisieron prenderle fuego la vivienda.

El abuso ocurrió el martes cuando la clienta y su hija llegaron a la peluquería ubicada en el domicilio del sospechoso, en Rosales al 2000, en la mencionada localidad bonaerense.

Luego de que la esposa del presunto abusador y propietaria del local hiciera un corte de pelo a la nena, tocaba el turno de su mamá. “Le pedí a mi hija que se fuera para casa porque había comentarios de lo que era este tipo. Pero la nena insistía en que quería estar conmigo", relató la madre de la víctima al sitio ABCHoy.

"Entonces la deje sentada en un sillón, le di el celular para que mirara videos y yo la controlaba constantemente por el espejo”, continuó. En un momento, la peluquera giró el sillón para terminar su trabajo y la mujer perdió de vista a la nena por unos minutos.

Según relató la madre, en ese momento “la nena se fue hasta el marco de una puerta que da a un patio interno, porque no agarraba bien el WiFi, apareció este tipo y la manoseó toda, sacó el miembro y se lo pasó por todos lados. Quedó todo filmado por la cámara de la casa”.

La propia víctima avisó a su mamá lo que había ocurrido al decirle: "Christian (Adrián Cicopiedi, el acusado) me hizo así". “Ella misma se metió la mano abajo del pantalón. Fue una atrocidad", agregó la mujer.

Respecto a las imágenes, "se ve que él le pela un caramelo y que ya la estaba acechando, estaba desesperado para que la nena fuera hacia donde estaba él. Se ve que le hace señas, como llamándola y después de 3 minutos, cuando hizo lo que hizo, le hace señas como que se fuera”, explicó.

El local donde ocurrió el abuso, en Rosales al 2000, en Tandil (Gentileza ABCHoy).

“Estaba a cinco pasos de nosotras. La peluquera es su mujer y primero se hacía la boluda, pero después, que los empecé a escrachar con los vecinos, le pinté toda la casa, me llamó el jueves y me mostró el video. Me dijo que ella lo había visto y que era terrible lo que él había hecho, que me preparara, que estuviera tranquila, me mostró las imágenes y casi me muero. La manoseó por todos lados y le sacó el miembro, todo en 3 minutos”, denunció.

Alertado por la denuncia de la madre, el sujeto se profugó a bordo de su camioneta, aunque la policía tendría indicios de dónde podría estar escondido y algunas versiones señalan que sería aprehendido en pocas horas, indicó el citado medio.

La mamá de la víctima, en tanto, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y entregó las imágenes, mientras que vecinos atacaron y casi prenden fuego en la noche del jueves la casa del presunto abusador.

“Los vecinos están enfurecidos, además de que él ya tiene antecedentes de estas cosas. Ahora me empiezan a llegar un montón de denuncias que tenía”, contó la mamá. También apuntó a la peluquera, esposa de Cicopiedi, “porque ella sabía lo que hacía él”.