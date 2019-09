Maximiliano (29) volvía de trabajar a la madrugada, cuando fue increpado por dos motochorros, ambos armados, a una cuadra de su casa en Berazategui. El joven se defendió a las trompadas y resultó baleado con dos tiros en el abdomen por parte de uno de los maleantes.

Tras ser trasladado rapidamente a un hospital y ya que los orificíos de las balas tenían entrada y salida, la vícitma se salvó.

Ya recuperado y en diálogo exclusivo con Crónica HD en "Solo Periodismo", relató: "Yo salí a las 5 de la mañana de Constitución y me tomé el colectivo que lleva para mi casa. Cuando estaba a una cuadra de mi casa, se me acercan dos pibes en una moto y me dicen: 'Dame todo, dame todo', y en ese instante actué casi por reflejo, fue instantaneo". Maximiliano, atacó a los delincuentes: "Me llevé puesto a uno, le agarro el arma y lo empiezo a golpear", mientras que su compañero "me tiró dos tiros. Uno me dio, pero yo le seguía pegando al otro, y ahi el otro me tiro otro tiro".

El joven aseguró que "el tipo gatilló varias veces y no le salía la bala, tuve mucha suerte de que no me dieran más tiros antes de escaparse".