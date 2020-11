Un hombre fue asaltado y golpeado en la cabeza con un fierro por dos delincuentes, que le robaron la camioneta en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

La víctima, identificada como José López (72), denunció en la comisaría distrital oeste 2da. en Isidro Casanova que fue asaltado cuando llegaba de entregar un pedido de helados, ya que ayuda a su hijo en una heladería que tiene en la zona.

El hecho ocurrió el martes a las 19.30, cuando López descendió de su Renault Kangoo blanca en la calle Luis Settino 1700 y fue abordado por dos delincuentes armados que lo golpearon para robarle el rodado.

"Fui tomado de sorpresa y al voleo", dijo el hombre, quien explicó que los asaltantes lo golpearon en la cabeza "con un fierro" para robarle lo que tenía y llevarse la camioneta.

"Me dieron con un fierro en la frente. Yo no entendía nada lo que decían. Nunca me resistí al robo. Anoche me llevaron a varios hospitales", contó la víctima.

"Yo ayudo a mi hijo que vende helados y volvía de hacer una entrega. Me pegaron y caí al piso. Se llevaron mi herramienta de trabajo y todo los papeles de la camioneta", agregó López, quien contó que la Kangoo fue encontrada más tarde quemada en al zona de la estación de Rafael Castillo. La causa por el robo quedó radicada en la UFI 3 de La Matanza.