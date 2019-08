Un violento e intenso momento se vivió la tarde del martes en una esquina de mucho tránsito de la ciudad de Córdoba, cuando un vendedor ambulante enajenado le arrojó un ladrillo a la luneta del auto de una mujer, quien volvía junto a su padre a quien le habían realizado un tratamiento de quimioterapia.

El hecho, que bien podría haber sido tomado de la película "Relatos Salvajes", tuvo como escenario el cruce de las calles Roma y Bulnes. En ese lugar, un comerciante que ofrecía "cubanitos" tuvo una irracional reacción contra una mujer que no le quiso comprar el producto.

Así quedó la luneta del auto de Alejandra Ibarra (Foto: @alejandropozo).

El agresor se colocó en el semáforo demorando el paso del vehículo de la señora , en ese marco y de acuerdo con el relato de Alejandra Ibarra a medios locales, se inicia una discusión y el hombre comienza a pegarle patadas a la puerta del vehículo.

“Mi papá se bajó, veníamos de su quimioterapia porque tiene cáncer, y empezó a discutir con este tipo, que lo tiró al piso y le pegó. Yo le grité que estaba enfermo, que venimos de la quimio”, aseguró Ibarra a "El Doce".

“Después agarra un pedazo de bloque de la vereda y lo tira por encima mío contra el auto destrozando el parabrisas delantero”, agregó Alejandra angustiada.

El dramático momento fue filmado por varias personas que estaban en el lugar, para luego ser viralizado en redes sociales.

El sujeto desapareció del lugar entre los gritos de la gente que intentaba defender a la mujer. Ella, en la desesperación, le pisó toda la mercadería revelaron los presentes.

“Ahora tengo un problema adicional, yo vivo en Malvinas Argentinas y tengo controles todo el tiempo por parte de la Policía Caminera que no me va a dejar circular así, con el estado de este parabrisas y no sé cuándo podré hacerlo arreglar”, finalizó Ibarra, quien confirmó que hizo la denuncia en la dependencia pertinente.