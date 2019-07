El "cuento del tío" se cobró una nueva víctima en el barrio de Belgrano, en este caso, se trata de una docente jubilada de 88 años que fue víctima de la estafa y entregó a delincuentes todos sus ahorros, de un total de 50.000 dólares en efectivo.

"No duermo de noche ni de día, no tengo consuelo, tanto ahorré para dejarle algo a mis hijas y ya no les puedo dar nada", se lamentó Bety desde su departamento ubicado en la Avenida Crámer al 2600, en el barrio de Belgrano.

La víctima explicó que hacía 39 años que ahorraba y que parte de los dólares que le estafaron pertenecían a una hija suya, los cuales sumó a los suyos tras un llamado de una de las estafadoras, que se hizo pasar por una sobrina y que le indicó que sus billetes eran "viejos".

"Van a cambiar la nomenclatura y vos te vas a clavar porque no van a servir más", le explicó la mujer en esa comunicación telefónica, antes de insistir con que una de las hijas de la jubilada, Adriana, le había dicho "que le diera todo a ella".

Luego, la estafadora le señaló que se iba a acercar a su departamento un hombre llamado Carlos Díaz para buscar el dinero, y que le entregara el monto en un sobre.

"Lo puse en un sobre marrón, le puse dos gomitas y cuando me vio con el bastón, se acercó y se presentó, y yo le creí, yo caí", relató Bety a TN.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 27, desde donde se dispusieron las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

"Espero que la Fiscalía se ocupe y preocupe, porque realmente esto vulnera a nuestros mayores y los deja devastados", finalizó Adriana, la hija de Bety.