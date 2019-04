Una anciana de 80 años denunció que fue víctima de una estafa por más de u$s 600.000 tras entregar el dinero a un hombre que decía ser amigo de un familiar, y es el caso más grave de los 40 registrados en lo que va del año en la ciudad de Mar del Plata bajo la modalidad " cuento del tío", informaron fuentes judiciales.



La estafa, por un monto total de 600.000 dólares y 400 pesos, fue denunciada ante la policía por la propia víctima, quien aseguró que un hombre que la engañó simulando ser un sobrino se había comunicado al teléfono fijo de su departamento para advertirle sobre un supuesto cambio inminente en los billetes, tanto en dólares como en pesos.



Según la denuncia policial, que fue presentada el 27 de marzo último y recién trascendió en las últimas horas, el delincuente que realizó el llamado dijo estar resfriado para justificar un cambio en la voz, y pidió a la anciana que entregara el dinero a alguien se acercaría hasta la vivienda, ubicada en el barrio Chauvín.



"Juntá todo, juntá todo", advertía el delincuente por teléfono, y aseguró que él se encargaría de cambiar los billetes en el banco, informaron fuentes judiciales.



A partir de la denuncia, tomó intervención en el caso la Fiscalía de Delitos Económicos marplatense, que en los últimos meses ha emitido reiteradas advertencias sobre este tipo de estafas que fue creciendo.



Desde esa unidad, a cargo de los fiscales David Bruna y Javier Pizzo, señalaron que la investigación de este caso incluirá el análisis de las imágenes captadas en el lugar del hecho por cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal. A su vez, se realizarán seguimientos telefónicos para tratar de obtener información sobre los delincuentes.



Además de las medidas de prueba, la fiscalía solicitará la intervención del Centro de Atención a la Víctima, para que realice "un informe victimológico" de la mujer, "a modo de contención, y para verificar su grado de vulnerabilidad".



"Es realmente alarmante el crecimiento de esta modalidad. Y si bien no se habían registrado casos por un monto así, han habido mucho casos recientes por 80 mil dólares o 100 mil dólares, o incluso uno por 110 mil dólares en Miramar", dijo Pizzo.



El fiscal señaló en ese sentido que durante 2018 se denunciaron cerca de 200 estafas de este tipo.



"Hubo unos 120 hechos en los que alguien llamaba advirtiendo sobre cambios en el color, el número o el valor de los billetes o sobre un supuesto corralito", detalló.



El fiscal señaló además que "otros 80 tenían que ver con falsos premios de concursos en los que la víctima no había participado, pero pedían dinero por impuestos previamente, o supuestos sobrinos que pedían plata para pagar una grúa para el auto, como en la película Nueve Reinas".





Según Pizzo, la tendencia "creció en lo que va de 2019, y hasta el momento se registraron cerca de 40 casos, uno cada menos de tres días: ayer hubo cuatro casos, y hoy, otros dos"."El patrón en muchos casos es que con distintos anzuelos engañan a personas mayores, siempre a través del teléfono fijo, por eso es clave prevenir en el uso de ese tipo de líneas, que están en la guía con nombre y dirección de la víctima", indicó el fiscal.Según los investigadores, los llamados suelen ser al azar, y los teléfonos analizados en los casos esclarecidos indican que antes de cada hecho consumado se verifican entre 150 y 200 intentos a otras líneas, que no logran engañar a quien atiende.Pizzo advirtió, a su vez, que "cuando alguien llama diciendo que la víctima ganó un premio cae gente de cualquier edad y nivel cultural"."Suena difícil de creer -dijo- , pero la gente resulta engañada y de pronto se encuentra yendo a depositar o retirar miles de pesos de un cajero a las 11 de la noche".