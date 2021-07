Un hombre denunció este jueves a su vecino, luego de que le incinerara 62 chivas de su campo y parte de su casa, ubicada en el paraje de Mallín del Muerto, cercano a la localidad patagónica de Zapala, en Neuquén.

Según indicó el hombre al medio local LM Neuquén, el conflicto entre vecinos habría comenzado hace algunos años cuando el agresor usurpó parte de sus tierras. En ese sentido la víctima aseguró que recibió infinidad de amenazas de muerte por parte del okupa.

Abraham Urrutia junto con su esposa, Susana Sandoval, denunciaron que en 2018 este vecino les usurpó el puesto contiguo, a 150 metros de su casa. "Hicimos las denuncias correspondientes, pero nadie hizo nada. Fueron 15 las denuncias que presentamos y nadie hizo nada. La justicia está esperando que esto pase a mayores", aseguró el hombre de 42 años al medio neuquino.

La denuncia por usurpación, amenazas e intento de homicidio fue radicada en la Comisaría 48 de la ciudad de Zapala. Este martes, el conflicto entre los vecinos se agravó cuando el agresor se acercó a la tranquera, increpó a Abraham y lo invitó a "pelear".

"Pasó por fuera de mi campo y me gritó: ` Vení, salí para afuera. Vení al campo a pelear. Te voy a matar. Salí no seas cagón sino te voy a prender fuego a vos, a tu casa, a tus perros y a tus chivas, salí´, y lo hizo", espetó.

Cuando Abraham y su esposa fueron este miércoles por la mañana a radicar la denuncia por amenazas, el matrimonio vio que el hombre estaba fuera de su puesto, mirándolos. Mientras marido y mujer se hallaban en la comisaría, la presidenta de la Comisión de Fomento de Mallín del Muerto los llamó al celular diciéndoles que se les estaba prendiendo fuego la casa. "Ahí, salimos disparados", dijo Abraham.

De las 63 chivas, sólo una logró sobrevivir al incendio.

Al llegar a su casa, ubicada a 12 kilómetros del centro de Zapala, los Bomberos Voluntarios, y la Policía de Zapala y de Mariano Moreno se encontraban trabajando en el lugar.

"Ya estaba todo destruido. Prendieron fuego el corral con las 62 chivas preñadas y toda la casa estaba quemada", describió el hombre, desconsolado. Según indicó, sólo había sobrevivido una chiva, pero la tuvo que sacrificar porque tenía los ojos quemados y lastimaduras letales.

La chiva que Abraham tuvo que sacrificar.

Todas "las pruebas conducían al vecino" dijeron desde la Comisaría. "Nos quedamos con lo puesto y nada más. Perdimos todas las chivas y más de un año de trabajo", lamentó por su parte Abraham, quien afirmó que irá a la Fiscalía a presentar las pruebas correspondientes.

"Cuando me desocupe voy a limpiar de nuevo y ver qué puedo rescatar. Y me acomodaré para volver porque esta persona quemó para que nos fuéramos, pero no le voy a dar el gusto", sostuvo.

La presidenta de la comisión de fomento rural de Mallín del Muerto, María Ida Maripan, aseguró que el denunciado tiene problemas con varios de los vecinos. "Hace 30 años que vivo acá y hace once ocupo este cargo. Y desde hace dos años que este hombre vino a usurpar la casa, que tenemos problemas en el paraje", aseguró.

Asimismo, detalló que la familia de Susana es la propietaria del campo y que el matrimonio vive "en la casa de su padre". Además, especificó que la tía de Susana vivía donde ahora se instaló el usurpador. "Estamos intentando solucionarlo por las vías legales, pero esto parece que no tiene solución. No sé qué está esperando la Justicia", protestó.