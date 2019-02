Por Fernando Vázquez

La localidad bonaerense de Castelar, en el partido de Morón, se convirtió en escenario de un controvertido suceso, ya que la Justicia resolvió no detener a un delincuente, de 17 años, que, junto a dos cómplices que lograron fugar, resultó herido de bala, en un tiroteo con un integrante de la Policía Federal Argentina.



El citado trío había pretendido despojar a dicho funcionario de una motocicleta. A pesar de haberse establecido su participación en el intento de asalto callejero, al adolescente, a raíz de ser menor, finalmente no se lo apresó y apenas se le notificó que se había abierto una causa en su contra.



Este sangriento episodio ocurrió justo en momentos en que, en la sociedad, se registra una polémica con respecto a llevar adelante una baja en la edad de imputabilidad en las leyes del Código Penal. Voceros del departamento judicial de Morón revelaron que la historia, que comenzó en la jornada del martes pasado, se produjo en el cruce de Bynnon y 14 de Julio, en el citado distrito, en el oeste del conurbano provincial.



Trascendió que estos tres malvivientes interceptaron con fines de robo a un efectivo de la mencionada institución de seguridad, a quien amenazaron y le exigieron la entrega de la moto en la que viajaba. Pero la víctima del asalto, que se hallaba franco de servicio y vestido de civil, extrajo rápidamente su pistola y resolvió enfrentarse con estos hampones, oportunidad en la que hirió de bala a uno de ellos, llamado Sergio Miguel, de 17 años, mientras que los demás malvivientes escaparon velozmente y se refugiaron en las calles del vecindario.



De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el herido fue trasladado a un centro asistencial de Morón y se decidió colocar una consigna policial a fin de impedir que se diera a la fuga. Horas después se confirmó que el ladrón apresado era menor de edad y, por tal motivo, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de Morón resolvió que no se custodiara al delincuente, al otorgarle la libertad, aunque hay un expediente abierto en su contra por intentar asaltar al funcionario de la Federal.



Varios procedimientos Servidores públicos de la comisaría de Castelar (3ª de Morón), mientras tanto, realizan diferentes procedimientos en esa zona con el objetivo de establecer el paradero de los prófugos, que se presume serían responsables de varios ilícitos, ocurridos de manera reciente.



La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados y alojados en una cárcel. En la Argentina, el límite se estableció en 1980 en 16 años y entonces los menores de esa edad no pueden ser sometidos a juicio.



Sin embargo, los delincuentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos, porque son castigados los que incurren en delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, los homicidios dolosos), aunque recién a partir de los 18 pueden cumplir la sentencia en un establecimiento penitenciario.